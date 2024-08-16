Ortahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika
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Ortahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, denetimlerini sürdürüyor

Ortahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, denetimlerini sürdürüyor

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin halkın sağlığı, huzur ve güvenliği için 7/24 denetimlerini sürdürdüğünü belirtti. Gıda üretimi ve satışı yapılan işyerlerinde temizlik, fahiş fiyat ve son kullanma tarihlerine yönelik rutin denetimler yapılıyor. Ayrıca kaldırım işgalleri ve ruhsatsız konaklama tesisleriyle ilgili denetimler de gerçekleştiriliyor. Dilencilik yapan yabancı uyruklu kişiler ise gözaltına alınıp yetkililere teslim ediliyor.

16.08.2024 15:08  Güncelleme: 15:09
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Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin halkın sağlığı, huzur ve güvenliği için 7/24 denetimlerini sürdürdüğünü belirterek "Ortahisar'ımızı vatandaşlarımız açısından daha yaşanılabilir bir kent yapmak adına üzerimize düşen görevleri eksiksiz yerine getirmekte karalıyız" dedi.

Ortahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda üretimi ve satışı yapılan zincir market, market, fırın, kasap, bakkal vb. işyerlerinde temizlik, fahiş fiyat ve son kullanma tarihlerine yönelik rutin denetimlerine devam ediyor.

Fahiş fiyat uygulayan işletmeler ve işyerleri için Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü'ne, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle ilgili olarak da Ortahisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirim yapılarak gerekli işlemlerin yapılması sağlanıyor.

Özellikle yaz aylarında görülen kaldırım işgallerine yönelik olarak gereken işlemlerin yapıldığını dile getiren Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, vatandaşların mağduriyetine neden olacak hiçbir suistimale izin vermiyor. Sorumluluk alanlarındaki bölgelerde kaldırım işgali yapan işletmeler önce ihbarname ile uyarılıyor, kaldırım işgalinin devam etmesi durumunda da cezai müeyyide uygulanıyor. Yaz sezonunda kaldırım işgali yapan yaklaşık 80 işletmeye yönelik kanuni işlem uygulandı. Sokaklarda görüntü kirliliğine neden olan her türlü malzeme ve atıklar da kaldırılıyor" diye konuştu.

Başkan Kaya, apart otel, otel, pansiyon gibi ruhsatsız konaklama tesisleriyle ilgili denetimlerin aralıksız sürdüğünü ve şu ana kadar 48'in üzerinde ruhsatsız işletmenin mühürlenerek faaliyetten men edildiğini belirtti. Kaya, "İşletme ve işyerlerinde gerek vatandaşlarımızın gerekse turistlerin mağduriyetine neden olacak, şehrimiz için kötü bir algı oluşturacak hiçbir konuda taviz vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Zabıta ekiplerinin, vatandaşların duygularını sömürmek suretiyle dilencilik yapanlara da göz açtırmadığını kaydeden Zabıta Müdürü Ernul Arslan ise son bir ayda halkın ve şehre gelen turistlerin duygularını istismar ederek sokaklarda dilencilik yapan yabancı uyruklu 24 kişinin toplanarak Trabzon İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiğini ifade etti. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ortahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika

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