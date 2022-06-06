Ortahisar ilçesinin yüzde 90'ı çipli kimlik kartını aldı - Son Dakika
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Ortahisar ilçesinin yüzde 90'ı çipli kimlik kartını aldı

06.06.2022 17:11
Ortahisar ilçesinin yüzde 90'ı çipli kimlik kartını aldı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK) projesi kapsamında Trabzon'un Ortahisar ilçesinde şu ana 287 binin üzerinde kişiye çipli kimlik kartı verildi.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK) projesi kapsamında Trabzon'un Ortahisar ilçesinde şu ana 287 binin üzerinde kişiye çipli kimlik kartı verildi.

Trabzon Otahisar İlçe Nüfus Müdürlüğü'nce 17 Ekim 2016 tarihinde çipli kimliklerin verilmesine başlanırken, 317 bin 520 nüfusun 287 binin üzerinde kişiye Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı verildiği belirtildi.

Ortahisar ilçesinde, şu ana kadar nüfusun yüzde 90'lık kısmına çipli kimlik kartı verilirken, 67 bin 550 kişiye sürücü belgesi,17 bin 500 kişiye de umuma mahsus pasaport verildiği öğrenildi. - TRABZON

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ortahisar ilçesinin yüzde 90'ı çipli kimlik kartını aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ortahisar ilçesinin yüzde 90'ı çipli kimlik kartını aldı - Son Dakika
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