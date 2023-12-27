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Ortahisar Kasabası'nda Sıcak Asfalt Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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Ortahisar Kasabası'nda Sıcak Asfalt Çalışmaları Tamamlandı

Nevşehir'in Ürgüp İlçesine bağlı Ortahisar Kasabası'nda yapılan 7 kilometrelik sıcak asfalt çalışmaları başarıyla tamamlandı. Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, bu çalışmanın kasabada bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti ve halka hayırlı olmasını temenni etti.

Ortahisar Kasabası\'nda Sıcak Asfalt Çalışmaları Tamamlandı
27.12.2023 - 10:25,
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Nevşehir'in Ürgüp İlçesine bağlı Ortahisar Kasabası'nda ilk defa yapılan sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı.

Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kasabada 7 kilometrelik sıcak asfalt çalışmasının başarıyla tamamlandığını belirterek, bir ilki daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Başkan Ateş yaptığı paylaşımda, "Şükürler olsun Ortahisar tarihinde bir ilki daha gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Ortahisarlı hemşerilerimizin yaşam kalitesini artıracak toplamda 7 kilometrelik BSK kaplama sıcak asfaltımız hayırlı uğurlu olsun. Halkımız güle güle kullansın. Emeği geçenlere sonsuz teşekkürler" diye konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Ortahisar Kasabası'nda Sıcak Asfalt Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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