Ortak Alan ve Yangın Merdiveni İşgali: Hukuki Sorumluluk ve Ceza

Yerel

Avukat Ahmet Akif Gündüz, ortak alan ve yangın merdivenlerinin gereksiz işgal edilmesinde hem ecrimisil davası hem de müdahalenin meni davası açılabildiğini söyleyerek, "Ortak alan ve yangın merdiveninin gereksiz işgaline 9 bin TL gibi bir idari para cezası uygulanıyor" dedi.

Yangın merdivenine eşya koyulmasının yangın anında insanların binayı terk etmesine engel olduğunu ve hukuki sorumluluk doğurduğunu söyleyen Avukat Ahmet Akif Gündüz, "Ortak alanlar, Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında bağımsız bölümlerden ayrı olarak herkesin kullanımına tahsis edilmiş alanlardır. Bundan kaynaklı olarak bu alanların kullanılması kat maliklerinin ortak rızasına tabidir. Bunların aykırı olarak kullanılması da hukuki sorumluluk doğurur. Bununla ilgili olarak da müdahalenin men'i davası açılıyor Sulh Hukuk Mahkemeleri'nde. Burada genellikle yangın merdivenine eşya koyulması, yiyecek ya da oturma eşyaları gibi şeylerin koyulmasından kaynaklı olarak bir sorun oluşabiliyor. Burada da yangın durumunda binayı terk etmek açısından insanlara engel olduğu için eşyaların oraya koyulmaması gerekiyor. Aksi halde hukuki sorumluluk doğuruyor" dedi.

Gündüz, yangın merdiveni işgalinin 9 bin TL idari para cezasına ve ecrimisil davasına sebep olabileceğini söyleyerek, "Buralar da genelde belediyeler denetim yapıyor. Bununla ilgili şikayetler de olabiliyor. Şikayet olması durumunda belediyeler denetime geldiklerinde hem idari para cezası uygulanıyor bununla ilgili olarak. Ayrıca da ecrimisil davası açılarak oradan da bir yargılama giderine mahkum edilebiliyor taraflar. Şu anda 9-10 bin TL gibi bir ayrıca idari para cezası çıkıyor. Kat Malikleri Kanunu'nda 250 TL'den 500 TL'ye kadar olarak belirtilmiş ama bu 2007 tarihinde eklenen bir karar. Bununla ilgili şu anda güncel olarak 9 bin TL gibi bir idari para cezası çıkıyor. Ayrıca ecrimisil davası da açılıyor. Onunla ilgili olarak da yargılama giderlerine hükmediliyor taraflara haksız olması durumunda. Daha önce de denetimler olmasına rağmen Bolu olaylarından sonra denetimler arttırıldı. Bununla ilgili olarak da ortak alanların fuzuli yere işgal edilmemesini tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ