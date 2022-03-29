Ortaokul öğrencilerine polislik mesleğini tanıttılar - Son Dakika
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Ortaokul öğrencilerine polislik mesleğini tanıttılar

29.03.2022 11:21
Ortaokul öğrencilerine polislik mesleğini tanıttılar

Ortaokul öğrencilerine polislik mesleğini tanıttılarKÜTAHYA Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polisler, ortaokul öğrencilerine polislik mesleğini tanıttı.

Ortaokul öğrencilerine polislik mesleğini tanıttılar

KÜTAHYA Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polisler, ortaokul öğrencilerine polislik mesleğini tanıttı.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği personelleri, Şeyh Edebali İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti. Çocuk Büro Amirliği personelleri Şeyh Edebali İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret edip öğrencilere polislik mesleği hakkında bilgi verdiler. Polisler öğrencilere polisin görevleri, polis olmak için gerekli koşullar ve eğitim süreci, olumlu ve olumsuz yönleri, karşılaşılabilecek güçlükler, halkın huzurunu sağlamak için üzerimize düşen görevler ve öğrencilerin merak ettiği konular hakkında bilgilendirdi.

Okul Müdürü Yunus Başcı, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.

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Çocuk Büro Amirliği, Hisarcık, Tavşanlı, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ortaokul öğrencilerine polislik mesleğini tanıttılar - Son Dakika


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