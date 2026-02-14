Oruç ve Bilim: Manevi Faydaları

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamza Aktaş, orucun empati duygusunu geliştirmesi, nimetlerin kıymetli ve değerli olduğu bilincini oluşturması, ruhumuzun çöplerini ve zihnimizin gürültüsünü temizlemesi açısından da birçok manevi faydası var.

Düzce Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü iş birliğiyle düzenlenen ve bilimsel bilgiyi toplumla buluşturan Bilim Kafe etkinliğinde, "Oruç: Bilimsel ve Manevi Yansımaları" konusu konuşuldu. Konuralp Antik Tiyatro Çadırında gerçekleştirilen etkinliğe; Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrah Evren Kara, Genel Sekreter Yardımcısı ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert, Toplumsal Katkı Koordinatörü Doç. Dr. Hande Bulut, Konuralp İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Fuat Aydoğdu ve öğrenciler ile Düzce Üniversitesi akademik ve idari personeli katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert, toplumun her kesimini bilime erişimini mümkün kılan ve toplumla bilimi bütünleştiren Bilim Kafe etkinliklerine hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, programın davetli konuşmacısı Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamza Aktaş'a katkıları için teşekkür etti.

Hücreler yenileniyor

İnsanın sadece atomlardan oluşan bir makine değil, kalbin ritmi ve ruhun teşekkülüyle bütün olan bir varlık olduğunu ifade eden Hamza Aktaş, biyolojik restorasyon, ruhsal sadeleşme ve otofaji kavramlarından söz etti. Japon bilim adamı Yoshinori Ohsumi'nin, otofaji üzerine yaptığı araştırmalarla 2016 Nobel Tıp Ödülü'ne layık görüldüğüne dikkat çeken Aktaş, otofajinin uzun süre aç kalarak hücrelerin yenilenmesi anlamına geldiğini, bu bilimsel çalışmanın orucun değerini ortaya koyması açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

Oruç başladığında vücuttaki çöp tabir edilen maddelerin yakıldığını ve bu sürecin yeni hücrelerin meydana gelmesiyle devam ettiğini belirten Aktaş, insanın oruç ibadetini yerine getirirken, biyolojik yaşlanma sürecini de geciktirdiğini sözlerine ekledi. Ülkemizde 15 yaş üzeri nüfusun kayda değer büyüklükte bir oranının obez öncesi dönemde olduğu ve yetişkinlerde bu oranın daha da arttığı uyarısında bulunan Hamza Aktaş, orucun bu yönüyle de toplumun sağlığına büyük katkı yaptığı değerlendirmesinde bulundu.

Birçok faydası var

Modern çağın insanı tüketime yönlendirdiğini vurgulayarak bu manada bakıldığında orucun bir özgürlük ilanı olduğunu dile getiren Aktaş, empati duygusunu geliştirmesi, nimetlerin kıymetli ve değerli olduğu bilincini oluşturması, ruhumuzun çöplerini ve zihnimizin gürültüsünü temizlemesi açısından da birçok manevi faydası olduğunu belirtti.

Vücudun hem biyolojik hem de ruhsal olarak yenilenmesini "Oruç, mahrumiyet değil, donanım güncellemesidir" sözleriyle pekiştiren Aktaş, Kur'an-ı Kerim'den oruçla ilgili ayetlerden örnekler vererek konuşmasına devam etti.

Katılımcıların soru ve yorumlarıyla katkı verdiği Bilim Kafe, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrah Evren Kara'nın, Prof. Dr. Hamza Aktaş'a teşekkür belgesi takdim etmesi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - DÜZCE