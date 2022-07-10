"Örümcek Adam" tramvayda ters takla atarken yere yapıştı! Yolcular kahkahaya boğuldu - Son Dakika
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"Örümcek Adam" tramvayda ters takla atarken yere yapıştı! Yolcular kahkahaya boğuldu

10.07.2022 13:41

Antalya'da tramvayda akrobatik hareketler yapan Örümcek Adam kıyafetli genç, ters takla atarken yüzüstü yere yapıştı. Yolcuları gülme krizine sokan gösteri, sosyal medyada viral oldu. Yolcu gencin "bunu çekmeyin iyi değildi" sözleri kameraya yansıdı.

Kentin birçok farklı noktasında Örümcek Adam kıyafetiyle akrobatik hareketler yapan bir gencin tramvaydaki gösterisi hüsranla sonuçlandı.

YÜZÜSTÜ YERE DÜŞTÜ

Genç hareket halindeki tramvayda ters takla atmak için hazırlanırken, yolcular da cep telefonuyla kayda girdi. Genci izleyenler arasında küçük yaştaki çocuklar da vardı. Yolcuların bakışları arasında ters takla atan Örümcek Adam, bir anda yüzüstü yere düştü.

Acemi 'Örümcek Adam'ın tramvaydaki gösterisi yolcuları gülme krizine soktu

YOLCULAR GÜLME KRİZİNE GİRDİ

Genç kendini toplayıp hemen ayağa kalkarken, yolcular ise o sırada gülme krizine girdi. "Bunu çekmeyin, iyi değildi" diyerek yolculara seslenen genç, sonraki deneyişlerinde ise taklasını başarıyla gerçekleştirdi. "Antalya Hakkında" adlı sayfada yayınlanan gencin videosu, sosyal medyada bir anda viral oldu.

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Kaynak: İHA

Antalya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Örümcek Adam' tramvayda ters takla atarken yere yapıştı! Yolcular kahkahaya boğuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Örümcek Adam" tramvayda ters takla atarken yere yapıştı! Yolcular kahkahaya boğuldu - Son Dakika
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