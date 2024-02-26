Yerel

- Oryantiring Tanıtım Yarışmaları Millet Bahçesinde gerçekleşti

KÜTAHYA - Kütahya ili 2023-2024 yılı faaliyet takviminde yer alan Oryantiring Tanıtım Yarışmaları, Kütahya Millet Bahçesinde gerçekleştirildi.

Kütahya Millet Bahçesinde kulüpleri ve okulları adına hedef bulmak için yarışan öğrenciler, birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiler. Harita ve pusula yardımı ile hedefleri sırasıyla en kısa sürede bulmak için yarışan küçük, yıldız ve genç kategorisindeki sporcular, araziyi tanıma imkanı buldu.

Yarışmalarda, Kütahya ve Tavşanlı'dan hakemler ve gözlemciler de görev aldı. Yaklaşık 100 sporcunun katıldığı tanıtım yarışmasında derece elde eden sporcular yarışma sonunda madalyalarını aldı.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Oryantiring antrenörü Nadire Ulutaş, "İki yıldan bu yana Kütahya'da hizmet veriyorum. Kütahya'da oryantiring sporunu ilk olarak okullara gidip tanıtım yaparak başladık. Okul sporları ve çeşitli aktiviteler ile bu sporu yaygınlaştırmaya çalıştık ve buna devam ediyoruz. Bugün ise Millet Bahçesinde Oryantiring tanıtım etkinliği yaptık. Yaklaşık 100 sporcunun katılımı ile gerçekleştirdik ve Salı günü TOKİ'de okul sporları Genç Kiz ve Genç Erkek A/B kategorilerinde yarışmamızı gerçekleştireceğiz. 21 Mart'ta da Küçük ve Yıldızlar yarışmamızı gerçekleştireceğiz. Oryantiring hedefleri belli sıralama ile en hızlı şekilde bulmaya çalıştığımız bir doğa sporudur. Herkesi bu spora davet ediyoruz" dedi.