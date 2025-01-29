OSB Toplantısı Gerçekleşti

Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplantısı düzenlendi.
Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında, müteşebbis heyeti üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.
Gerçekleşen toplantıda gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı. - ERZİNCAN
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