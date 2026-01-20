ÇESO Başkanı Köfüncü: "Seçim süreci sona erdi, 2 bin 200 esnafın tamamının başkanıyım" - Son Dakika
ÇESO Başkanı Köfüncü: "Seçim süreci sona erdi, 2 bin 200 esnafın tamamının başkanıyım"

ÇESO Başkanı Köfüncü: "Seçim süreci sona erdi, 2 bin 200 esnafın tamamının başkanıyım"
20.01.2026 11:47  Güncelleme: 11:49
Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın (ÇESO) genel kurulunda Osman Köfüncü, dördüncü kez başkanlığa seçildi. Seçim sonrası yaşanan tartışmalara değinen Köfüncü, esnafın sorunlarına çözüm bulmayı sürdüreceğini belirtti.

Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın (ÇESO) seçimli genel kurulunda dördüncü kez başkanlığa seçilen Osman Köfüncü, seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte tartışmaların da geride bırakılması gerektiğini vurgulayarak, "11 Ocak saat 17.00 itibarıyla seçim süreci benim için bitmiştir. 2 bin 200 esnafın tamamının başkanıyım" dedi.

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Köfüncü, altı dönemdir genel kurul süreçlerine katıldığını hatırlatarak, bu seçimde yaşanan bazı olayların kendisini üzdüğünü belirtti. Seçimlere perde arkasından müdahale edildiğini savunan Köfüncü, esnaf teşkilatının dışarıdan yönlendirilmeye çalışılmasını sert sözlerle eleştirdi. "Esnaf olmayan, Ahilik kültüründen uzak bazı kişi ve grupların bu süreci dizayn etmeye çalışmasını esefle kınıyorum. Bu oda, dışarıdan yön verilecek bir yapı değildir" ifadelerini kullandı.

Seçimde kendisine rakip olan adaylarla herhangi bir sorun yaşamadığını özellikle vurgulayan Köfüncü, "Aday olan iki arkadaşımı tenzih ediyorum. Görevlerini yaptılar, aday oldular, karşılıklı tebrik ettik. Benim muhatabım perde arkasından yönlendirme yapmaya çalışanlardır" dedi.

"Bu oda siyaset üstüdür"

ÇESO'nun siyasi bir yapı olmadığını vurgulayan Köfüncü, bugüne kadar herhangi bir siyasi parti faaliyeti içinde yer almadığını belirterek, "Bu odada siyaset yoktur. Hiçbir mitinge gitmedim, hiçbir ilçe binasında bulunmadım. Buna rağmen odamız üzerinden siyaset yapılmak istendi" ifadelerini kullandı. Geçmiş dönemde yaşanan bazı diyaloglara da değinen Köfüncü, Çeşme'yi dizayn etmeye çalışan yapıların kendi içlerinde başarısız olduğunu savundu. "Bu teşkilatın gücü, esnafın birbirine duyduğu güven ve saygıdan gelmektedir" dedi.

"Şeffafız, hesap vermekten kaçmayız"

Oda yönetiminde herhangi bir şaibe ya da yolsuzluk iddiasının söz konusu olamayacağını belirten Köfüncü, "Her şeyimiz açıktır. Kimse bu oda için şaibe ya da yolsuzluk iddiasında bulunamaz. Elimizde bazı bilgi ve belgeler var, gerekli değerlendirmeleri yapacağız" diye konuştu.

Yeni dönemde de esnafın sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceklerini ifade eden Köfüncü, belediye, kaymakamlık ve kamu kurumlarıyla iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceklerini söyledi. "Sahadayız. Kurumsal hafızayı bilen bir ekibimiz var. Kimseyle kavga ederek değil, konuşarak sorunları çözmeye çalışıyoruz" dedi.

"Kapım esnafa her zaman açık"

Köfüncü, görev süresi boyunca esnafla iç içe olmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Ben koltuğa yapışan bir başkan değilim. Çalışan bir başkanım. Kapım da telefonlarım da esnafa her zaman açık. Gidebildiğim her yere gidiyorum, gidemediklerim de bilsin ki kalbim onlarla" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Çeşme, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ÇESO Başkanı Köfüncü: 'Seçim süreci sona erdi, 2 bin 200 esnafın tamamının başkanıyım' - Son Dakika

