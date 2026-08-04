Osmancık'ta Çeltik Hastalığı Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osmancık'ta Çeltik Hastalığı Uyarısı

Osmancık\'ta Çeltik Hastalığı Uyarısı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmancık'ta çeltik yaprak yanıklığı hastalığı tespit edildi, üreticilere acil önlem çağrısı yapıldı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde çeltik üretim alanlarında yapılan kontrollerde, bazı parsellerde çeltik yaprak yanıklığı hastalığı tespit edilmesi üzerine üreticilere acil uyarıda bulunuldu.

Çorum'un Osmancık ilçesinde çeltik üretim alanlarında yapılan kontrollerde, bazı parsellerde çeltik yaprak yanıklığı hastalığı tespit edildi. Üreticiler, hastalığa karşı zamanında ve doğru mücadele konusunda uyarıldı. Osmancık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince çeltik üretim alanlarında gerçekleştirilen arazi kontrollerinde, bazı parsellerde çeltik yaprak yanıklığı hastalığı (Pyricularia oryzae) belirtilerine rastlandı. Uygun iklim şartlarında hızla yayılabilen hastalığın; çeltiğin yaprak, boğum ve başaklarında zarara yol açarak önemli verim ve kalite kayıplarına neden olabileceği belirtildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, çeltik üreticilerinin tarlalarını düzenli aralıklarla kontrol etmeleri ve hastalık belirtilerinin görülmesi halinde vakit kaybetmeden gerekli mücadeleye başlamaları istendi. Açıklamada ayrıca, ilaçlama uygulamalarında yalnızca Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çeltikte yaprak yanıklığı hastalığına karşı ruhsatlandırılmış bitki koruma ürünlerinin, etiket tavsiyelerinde belirtilen doz ve zamanda kullanılması gerektiği vurgulandı. Üreticilerin gereksiz ve aşırı azotlu gübre kullanımından kaçınmaları, ilaçlama sırasında kişisel koruyucu ekipman kullanmaları ve hasat öncesi bekleme sürelerine dikkat etmeleri gerektiği bildirildi. Hastalık belirtilerini tespit eden üreticilerin teknik destek ve bilgi almak amacıyla Osmancık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurmalarının önem taşıdığı belirtildi.

Kaynak: İHA

Osmancık, Çeltik, Çorum, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmancık'ta Çeltik Hastalığı Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafatası kemiğini 8 ay karnında taşıdı Kafatası kemiğini 8 ay karnında taşıdı
Almanya’nın sığırlarda bilinmeyen virüs alarmı Almanya’nın sığırlarda bilinmeyen virüs alarmı
Trump’tan İran’a ’ikiyüzlü’ suçlaması Trump'tan İran'a 'ikiyüzlü' suçlaması
Suriye’de bir atölyede çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti Suriye’de bir atölyede çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti
Afyonkarahisar’da 5 kg uyuşturucu hammaddesiyle yakalanan şahıs tutuklandı Afyonkarahisar'da 5 kg uyuşturucu hammaddesiyle yakalanan şahıs tutuklandı
Malezyalı pilot havalimanında valiz dolusu uyuşturucuyla yakalandı Malezyalı pilot havalimanında valiz dolusu uyuşturucuyla yakalandı

21:11
Bambaşka biri oldu Nene’nin son halini görenler tanıyamıyor
Bambaşka biri oldu! Nene'nin son halini görenler tanıyamıyor
20:51
Cristiano Ronaldo’nun nişanlısı, fiziki görünümü ile ilgili eleştirilere karşı sessizliğini bozdu
Cristiano Ronaldo’nun nişanlısı, fiziki görünümü ile ilgili eleştirilere karşı sessizliğini bozdu
20:31
Suriye ordusu Irak sınırında seferberlik ilan etti, tüm askerler göreve çağrıldı
Suriye ordusu Irak sınırında seferberlik ilan etti, tüm askerler göreve çağrıldı
19:59
Batman’daki mezarlık katliamında 3 ferdini kaybeden aile konuştu: Yaşananlar pusuydu
Batman'daki mezarlık katliamında 3 ferdini kaybeden aile konuştu: Yaşananlar pusuydu
19:49
Tahir Sarıkaya aldığı paraları tek tek söyledi Cem Küçük ve Haluk Levent itirafı olay
Tahir Sarıkaya aldığı paraları tek tek söyledi! Cem Küçük ve Haluk Levent itirafı olay
19:14
Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı
Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 21:20:53. #7.12#
SON DAKİKA: Osmancık'ta Çeltik Hastalığı Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.