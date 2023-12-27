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Osmancık'ta bir garip olay: Sokaklara döşenen kaldırım taşları kepçe ile söküldü - Son Dakika
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Osmancık'ta bir garip olay: Sokaklara döşenen kaldırım taşları kepçe ile söküldü

Osmancık ilçesinde, yüklenici firma taşların parasını alamayınca döşenen kaldırım taşlarını kepçe ile sokaktan söktü. Belediye ise alınan numunelerin testi geçemediğini iddia ediyor.

27.12.2023 - 21:14,
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Osmancık'ta bir garip olay: Sokaklara döşenen kaldırım taşları kepçe ile söküldü

Yola döşenen parke taşlarının parasını alamayan firma taşları kepçe ile sokaktan söktü

Firma yetkilileri hakkedişlerini alamadığını, belediye ise alınan numunelerin testi geçemediğini iddia ediyor

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde, önceki haftalarda bazı sokaklara kilit parke taşı döşendi. Taşların parasını alamayan yüklenici firma sahibi, döşenen parke taşlarını kepçeler ile sokaktan söktü.

Edinilen bilgilere göre, Osmancık Belediyesi önceki ay kilitli beton parke taşı temini ve döşenmesi yapım işi için açık usul ihaleye gitti. Geçtiğimiz ay sonu verilen son tekliflerin ardından ihaleye alan firma sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren çalışmalara başladı. Yeşilçatma Mahallesi, İkizler Sokak, Demir Sokak, Çeltikçiler Sokak ve Tan Sokak'ta başlayan kilit parke taşı döşeme işi yüklenici firma tarafından yapılmaya başlandı. Daha sonra söz konusu sokaklara döşenen kilit parke taşları yüklenici firma çalışanları tarafından kepçe yardımıyla söküldü.

Firma yetkilileri, döşenen kilitli beton parke taşlarının sökülmesine neden olarak yüklenici firmaya belediyenin hakkedişlerini ödemesini belirtirken, belediye yetkilileri ise kilit parke taşlarından alınan numunelerin gerekli testten geçemediğini iddia ettiler.

Yaşadıkları cadde ve sokaklara kilitli beton parke taşı döşenmesine sevinen ilçe halkının sevinci ise yaşanan olayın ardından hayal kırıklığına dönüştü.

Osmancık Belediyesi tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, ilerleyen günlerde ihalenin tekrarlanarak belirlenen cadde ve sokaklara yeniden kilitli beton parke taşı döşenmesi bekleniyor.

Osmancık\'ta bir garip olay: Sokaklara döşenen kaldırım taşları kepçe ile söküldü
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Osmancık'ta bir garip olay: Sokaklara döşenen kaldırım taşları kepçe ile söküldü - Son Dakika
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