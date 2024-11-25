BİLECİK (İHA) – Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, Çocuk Gündüz Bakımevi'nde bulunan öğretmenleri ziyaret etti.
Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Osmaneli Belediyesi Çocuk Gündüz Bakımevi'ni ziyaret ederek öğretmenlere sürpriz yaptı. Ziyaret sırasında bakımevindeki öğretmenlerin geçmiş Öğretmenler Günü'nü kutlayan Başkan Torun,özveriyle çalışan öğretmenlerimize teşekkürlerini ileterek günün anısına hediyeler takdim etti. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Osmaneli Belediye Başkanı Torun'dan Öğretmenler Günü Ziyareti - Son Dakika
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