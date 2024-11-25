Osmaneli Belediye Başkanı Torun'dan Öğretmenler Günü Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Osmaneli Belediye Başkanı Torun'dan Öğretmenler Günü Ziyareti

Osmaneli Belediye Başkanı Torun\'dan Öğretmenler Günü Ziyareti

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Çocuk Gündüz Bakımevi'nde öğretmenleri ziyaret etti ve onlara hediyeler takdim etti.

25.11.2024 16:08  Güncelleme: 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİLECİK (İHA) – Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, Çocuk Gündüz Bakımevi'nde bulunan öğretmenleri ziyaret etti.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Osmaneli Belediyesi Çocuk Gündüz Bakımevi'ni ziyaret ederek öğretmenlere sürpriz yaptı. Ziyaret sırasında bakımevindeki öğretmenlerin geçmiş Öğretmenler Günü'nü kutlayan Başkan Torun,özveriyle çalışan öğretmenlerimize teşekkürlerini ileterek günün anısına hediyeler takdim etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Öğretmenler Günü, Öğretmenler Günü, Yerel Haberler, Bekir Torun, Osmaneli, Kültür, Güncel, Eğitim, Yerel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaneli Belediye Başkanı Torun'dan Öğretmenler Günü Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte’yi ağırladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi ağırladı
17:31 Aile hekimlerinden rapor artık ücretli alınacak Aile hekimlerinden rapor artık ücretli alınacak
17:08 İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı
15:57 Meclis Başkanlığı’na sunuldu Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek Meclis Başkanlığı'na sunuldu! Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek
15:21 7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti 7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti
08:28 Arka Sokaklar’daki “tarikat“ sahnesi RTÜK Başkanı Şahin’i kızdırdı Arka Sokaklar'daki "tarikat" sahnesi RTÜK Başkanı Şahin'i kızdırdı
08:20 Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi
07:46 17 yaşındaki genç yemek yerken başından vuruldu 17 yaşındaki genç yemek yerken başından vuruldu
07:41 AFAD’dan 13 kente turuncu, 25 kente sarı uyarı AFAD'dan 13 kente turuncu, 25 kente sarı uyarı
07:41 Minik Beşiktaş taraftarından maç sonu isyan Minik Beşiktaş taraftarından maç sonu isyan
07:20 Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti’yi pişman etti Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti'yi pişman etti
07:18 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor
03:43 Malatya’da karda mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 5 çobandan biri hastanede hayatını kaybetti Malatya'da karda mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 5 çobandan biri hastanede hayatını kaybetti
02:17 Marmara Adası’nda mermer ocağında toprak kayması: 2 işçi yaşamını yitirdi Marmara Adası'nda mermer ocağında toprak kayması: 2 işçi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 17:53:38. #1.12#
SON DAKİKA: Osmaneli Belediye Başkanı Torun'dan Öğretmenler Günü Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.