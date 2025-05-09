Osmaneli Belediyesi 80 Milyon TL SGK Borcunu Arsa Takası ile Ödüyor - Son Dakika
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Yerel

Osmaneli Belediyesi 80 Milyon TL SGK Borcunu Arsa Takası ile Ödüyor

Osmaneli Belediyesi 80 Milyon TL SGK Borcunu Arsa Takası ile Ödüyor

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, belediyenin SGK borcunun arsa takası yöntemiyle ödenmesi sürecinin tamamlandığını açıkladı. Ayrıca halk ekmek hizmetinin de başlamasıyla birlikte vatandaşların uygun fiyatlı ekmek temin edebileceğini belirtti.

09.05.2025 11:32  Güncelleme: 11:34
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Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, belediyenin yaklaşık 80 milyon TL'yi bulan SGK borcunun arsa takası yöntemiyle ödenmesi sürecinin tamamlandığını söyledi.

Osmaneli Belediye Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Bekir Torun başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis sonrası bir açıklama yapan Başkan Torun, "Biliyorsunuz ki SGK borcu olayı ile işte 1 yıldır yüz yüzeyiz. Şimdi geçen sene SGK ve mali borcu dolayısıyla takibe girmiştik. Aşağı yukarı 50 milyona yakın SGK borcumuz vardı. Bir de maliye borcumuz vardı. Maliye borcumuz bu bir yıldır İller Bankasından kesintisi yapılarak ödenmiş oldu. Fakat aynı zamanda önceki dönemden gelen sigorta yapılandırmalarını da ödüyorduk, ama o kenarda duran 40 milyon sigorta borcu öyle duruyordu. Son bir yılda ayda yüzde 4 buçuk gecikme faiziyle birlikte bu rakam işte 14 ay filan oldu aşağı yukarı, Yani aşağı yukarı yüzde 70'e yakın faiz yemiş, yani 80 milyon filana ulaştı. Tabii biz nasıl bu işin içinden çıkarız diye sabah akşam çalışırken kafa yorarken, endişeli, endişeli gezerken, işte her farz namazından sonra dua ederken, geçenlerde telefonumuz çaldı. Sayın valimiz sağ olsun, işte başkanım senin SGK'ya karşı arsa takısını onaylandı. Süreci yönetmek üzere sizden az sonra yetki isteyeceğim. Tam bir yıl uzamasında aslında faiz dolayısıyla biraz üzdü ama biz bu bir yılda bunları ön görerek bir takım tedbirler almıştık. Siz de bu tedbirlere aslında birçoğuna ortak oldunuz, şahit oldunuz. Belediyenin arazilerin genelini imara açtık. İşte arazi topladık filan derken belediyenin arazilerini biraz kıymete bindirdik ve o dönemde zaten SGK'ya sunulacak kıymetli arazilerimiz yoktu. Fakat şuan bir yıl içerisinde Allah'ın izniyle onu da tamamladık. Yani inşallah süreç tamamlanacak. SGK'ya borcumuzdan aşağı yukarı 80 milyon üstünde şuan SGK borcumuzdan kurtulacağız. Onun içinde Valimiz Şefik Aygöl'e teşekkür ediyorum. Bu borçtan bu meclisten sonra kurtulacağız" dedi.

Halk ekmek hizmete giriyor

Başkan Torun, bugün itibariyle Osmaneli'nde Halk Ekmek hizmetinin başlayacağını belirtti. Vatandaşların uygun fiyatlı ekmek temin edebilmeleri için yapılan bu hizmetin, halkın ekonomik şartlarına önemli katkı sağlayacağı ifade eden Başkan Torun sözlerine şöyle devam etti;

"Son bir yıl içinde 50 bin metreküp parke taşı döşendiği, 20 bin metreküp sıcak asfalt çalışmasının tamamlandığı. Altyapı çalışmalarının sürdüğünü ve Osmaneli'nin daha modern ve yaşanabilir hale gelmesi için belediye olarak yoğun çaba sarf ettik. Ayrıca, Soğuk Hava Deposu'nun kiraya verildiği ve yapının kısa sürede tamamlanacağı, Millet Parkı hafriyat çalışmalarının devam ettiği ve Trafik Parkı planının hazır olduğu da toplantıda gündeme geldi." - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaneli Belediyesi 80 Milyon TL SGK Borcunu Arsa Takası ile Ödüyor - Son Dakika

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