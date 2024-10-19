Osmaneli Belediyesi\'nden Kaydırmaz Boya ile Yol Çalışması

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Osmaneli Belediyesi tarafından kapalı pazaryeri ve belediye binasının önünde yer alan alana kaydırmaz boya ile yol çalışması yapıldı.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı inşaat ekiplerince kapalı pazaryeri ve belediye binasının önünde yer alan alana kaydırmaz boya ile yol çalışması gerçekleşti. Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun yapılan çalışmayı yerinde inceleyerek, Halkımızın isteği ve talepleri doğrultusunda, kapalı pazaryeri ve belediye binamızın önünde yer alan beton yolda meydana gelen motor kazalarını önlemek amacıyla önemli bir çalışmaya imza attı. Mevsim şartlarının da göz önünde bulundurularak, kaydırmaz boya ile yolumuz yeniden boyandı. Bu çalışmalar sayesinde, hem kazaların önüne geçiliyor hem de sokaklarımız daha estetik bir görünüme kavuşmuş oldu" dedi. - BİLECİK