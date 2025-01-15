Osmaneli Belediyesi'nden Personel Maaşlarına Yüzde 45 Zam - Son Dakika
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Osmaneli Belediyesi'nden Personel Maaşlarına Yüzde 45 Zam

Osmaneli Belediyesi\'nden Personel Maaşlarına Yüzde 45 Zam

Bilecik'in Osmaneli Belediyesi, personellerinin maaşlarına yüzde 45 oranında zam yaptığını açıkladı. Belediye Başkanı Bekir Torun, bu kararın çalışanların yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçladığını belirtti.

15.01.2025 11:15  Güncelleme: 11:17
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Bilecik'in Osmaneli Belediyesi, personellerinin maaşlarına yüzde 45 zam yaptığını açıkladı.

Belediye Başkanı Bekir Torun, Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Özkahya, İlçe Başkanı Ahmet Akdaş, Belediye-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak ve yönetimi, belediye temsilcileri Pelin Turgut, Emrah Ağın ve Murat Koç'un ve belediye personelinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, çalışanlara yüzde 45 zam oranında anlaşmaya varıldı.

İşçilere zam kararını açıklayan Başkan Torun, "Osmaneli Belediyesi olarak, personelimizin refahını artırmaya yönelik adımlar atmaya devam ediyoruz. Yapılan bu zam, çalışanlarımızın yaşam standartlarını yükseltmeyi ve hak ettikleri değeri görmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Göreve başladığımızdan bu yana 8 aylık bir süreç oldu. Osmaneli Belediyesini bir aile haline getirmek istedik. Beni de bir aile reisi olarak görürseniz eğer, bir aile reisi ilk olarak adil olmak ister. Aile üyeleri iyi bir hayat yalasın ister. Zor bir süreç atlattık ama amacımız süreci buraya getirebilmekti" dedi.

Torun, "Yüzde 45 zammımızın hayırlı olmasını diliyorum. Biliyorum ki siz çok daha iyilerini hak ediyorsunuz. Çalışmalarınızı görüyoruz. Gönül isterdi ki belediyenin durumu daha iyi olsun, daha iyi zamlar verelim. Ama belediyenin durumu da ülkenin durumu da malum ortada. Verilen emekler de ortada. Allah utandırmasın." İfadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaneli Belediyesi'nden Personel Maaşlarına Yüzde 45 Zam - Son Dakika

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