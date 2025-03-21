Osmaneli Belediyesi'nden Ücretsiz Taşıma Hizmeti ve Halk Ekmek Projesi - Son Dakika
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Osmaneli Belediyesi'nden Ücretsiz Taşıma Hizmeti ve Halk Ekmek Projesi

Osmaneli Belediyesi\'nden Ücretsiz Taşıma Hizmeti ve Halk Ekmek Projesi

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, 65 yaş üstü vatandaşlar için ücretsiz hastane taşıma hizmetini hayata geçirdiklerini duyurdu. Ayrıca, 'Halk Ekmek' projesinin de yakın zamanda başlayacağını ifade etti.

21.03.2025 11:14  Güncelleme: 11:18
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Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, belediye tarafından 65 yaş üstü vatandaşları hastaneye ücretsiz olarak taşındığını söyleyerek, bundan sonra hedeflerinin "Halk Ekmek" projesini hayata geçirmek olduğunu ifade etti.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, göreve geldiği günden bu yana hayata geçirdiği projelerle dikkat çekiyor. Torun, göreve geldikleri 1 yılda çeşitli projelere imza attıklarını ama bu projelerin daha da anlam taşıdığını anlatarak, "İlçede her haneye her ay 15 ton ücretsiz su sağlamak. Ayrıca, ilk, orta ve lise öğrencilerinin okullarına ücretsiz taşınmasının yanı sıra, 65 yaş üstü vatandaşların Bilecik Devlet Hastanesi'ne ücretsiz yolcu taşımacılığı hizmeti de bugün itibarıyla başladı. Bu hizmeti kullanacak büyüklerimizin biletlerini önceden belediyeden almaları gerekmekte. Osmaneli'ndeki konut piyasasını canlandırmayı hedefleyen yenilenen otopark yönetmeliği ve alınan yeni kararlar da kamuoyunun ilgisini çekiyor. Sıradaki hedeflerinin halk ekmek projesi. Bunları başarabilmemizin nedeni sizlerin bize olan desteği sayesinde dimdik durabilmemiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaneli Belediyesi'nden Ücretsiz Taşıma Hizmeti ve Halk Ekmek Projesi - Son Dakika

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