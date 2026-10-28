Osmaneli\'de hafızlık öğrencileri Kaymakam Yılmaz ve Savcı Uluğ\'la yemekte buluştu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Kaymakam Tahir Yılmaz hafızlık eğitimi alan öğrencilerle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Osmaneli Kaymakamı Tahir Yılmaz ve Cumhuriyet Savcısı Arif Uluğ, İlçe Müftülüğüne bağlı hafızlık Kur'an kursunda eğitim gören öğrencilerle buluştu. Akşam yemeğinde öğrencilerle bir araya gelen Yılmaz, hafızlık eğitimi alan öğrencilere başarılar diledi. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Yılmaz, eğitim hayatları hakkında sohbet etti.

Kaymakam Tahir Yılmaz, "Hafızlık eğitimi alan öğrencilerimizin azim ve gayretleri bizleri mutlu ediyor. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.