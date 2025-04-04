Osmaneli\'de Öğrenciler Yerel Yönetimi Tanıdı

Bilecik'in Osmaneli İlçesi'nde Hisarcık-Beşevler İlkokulu öğrencileri, ilçe yöneticiliği ve yerel yönetim süreçlerini yerinde öğrenmek için anlamlı bir etkinliğe katıldı.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç tarafından ağırlanan öğrenciler, bir günlüğüne yönetim koltuğuna oturarak kaymakam ve belediye başkanı rollerini üstlendiler. Hisarcık-Beşevler İlkokulu Müdürü Gencer Balcı ve öğretmenler eşliğinde gerçekleşen ziyaret, "Yerel Yönetim Birimlerini ve Yöneticilerimizi Tanıma" konulu müfredat çerçevesinde düzenlendi. Kaymakam Abdüssamed Kılıç, öğrencilerin yerel yönetim birimleri, ilçe yöneticileri ve yönetim süreçlerine dair sorularını yanıtladı. Ziyaret boyunca öğrenciler, belediye ve kaymakamlık kurumlarının işleyişine dair bilgi edinme fırsatı buldular.

Kaymakam Kılıç, etkinlik sırasında yaptığı konuşmada, "Genç nesillere yerel yönetim süreçlerini tanıtmak ve onların toplumsal sorumluluk bilincini geliştirmek adına bu tür programları önemsiyoruz. Çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır" ifadelerini kullandı. - BİLECİK