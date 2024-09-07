Osmaneli\'de yol problemleri giderildi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yol problemleri giderilerek parke ve sıcak asfalt onarımları yapıldı.
Osmaneli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, halkın taleplerinin karşılanması amacıyla sahada aktif çalışmalarını gerçekleştiriyor. Ekipler, sokaklarda yol problemlerini gidererek parke ve sıcak asfalt çalışmalarını gerçekleştirdi. Ardından olası trafik kazalarını önlemek adına gerekli noktalara hız kesici setler yapıldı. - BİLECİK
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