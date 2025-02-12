Osmaneli\'nde Balık Pazarında Sıkı Denetim Yapıldı

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Osmaneli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile birlikte balık pazarında sıkı bir denetim gerçekleştirdi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde balık pazarında yapılan kontrollerde, satışa sunulan balıkların yasal avlanma boyutlarına uygunluğu incelenerek kurallara uyulup uyulmadığı denetlendi. Ayrıca, pazaryerindeki esnafın kullandığı tartılar da mercek altına alındı. Bakım süresi geçmiş olan tartılar tespit edilerek esnafa gerekli uyarılar yapıldı ve denetim formları dağıtıldı. Hem halk sağlığını korumak hem de adil ticareti sağlamak amacıyla bu tür denetimlerin düzenli olarak devam edeceği bildirildi.

Osmaneli Belediyesi, vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi için denetim faaliyetlerini aralıksız sürdüreceğini belirtti. - BİLECİK