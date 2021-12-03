Osmaneli'nde hayvan barınağına ameliyathane kurulacak - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan hayvan barınağına ameliyathane kurulacak.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, bir alüminyum fabrikası tarafından hayvan barınağına kurulacak olan ameliyathanenin tüm maliyetleri karşılanacak. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Zaimoğlu ile barınakta inceleme yapan Başkan Şahin, "Osmaneli Belediyesince 5 bin metrekare alan üzerinde ilimizin en modern barınağında yaklaşık 200 hayvan ağırlanıyor.Barınakta özellikle kısırlaştırmalar ve yaralı hayvanların tedavisinde kullanılacak laboratuar ve ameliyathane yatırımı için iş adamı Doğan Zaimoğlu tüm masrafları karşılama sözü verdi. Değerli işadamımız Doğan Zaimoğlu'na ilçemize her konuda olduğu gibi barınağımıza destekleri için çok teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK