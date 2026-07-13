Bilecik\'te Koruyucu Aile Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Koruyucu Aile Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in eşi Zeynep Sözer, Osmaneli ilçesinde Koruyucu Aile Bilgilendirme Toplantısına katılarak kadın girişimcilerin üretim çalışmalarını yerinde inceledi. Zeynep Sözer'e programda Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Ali Vanlı'nın eşi Hatice Vanlı ile Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun'un eşi Birsen Torun eşlik etti. Programda koruyucu aile modelinin yaygınlaştırılması, gönüllülük bilincinin artırılması ve daha fazla çocuğun aile ortamında büyümesine katkı sağlayacak çalışmalar ele alındı. Toplantının ardından Zeynep Sözer ve Birsen Torun, Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi'ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında kadın girişimciler tarafından üretilen Lefke bezi ürünleri, seramik çalışmaları, cam füzyon sanatı ürünleri, el sanatları ve yöresel ürünler incelendi. Kooperatif yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Sözer, Lefke Han'da faaliyet gösteren atölye ve satış alanlarını da gezdi.

Zeynep Sözer, "Koruyucu aile hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaşması ve çocuklarımızın sevgi dolu aile ortamlarında büyümesi büyük önem taşıyor. Aynı zamanda kadınlarımızın üretime katılarak ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü yer edinmeleri de toplumumuzun gelişimi açısından son derece kıymetlidir. Osmaneli'nde yürütülen çalışmaları takdirle karşılıyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - BİLECİK