Sakarya Nehri kıyısında haşereye karşı yoğun mesai

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Sakarya Nehri kenarında sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması gerçekleştirildi.

Osmaneli ilçesinde yaz aylarında artış gösteren sivrisinek ve haşerelere karşı mücadele kapsamında Sakarya Nehri kıyısında ilaçlama çalışması yapıldı. Osmaneli Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen uygulamayla, vatandaşların daha sağlıklı ve huzurlu bir çevrede yaşamalarını sağlamak amaçlandı. Belirlenen program doğrultusunda gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarıyla özellikle yaz döneminde çoğalan zararlıların kontrol altına alınması ve halk sağlığının korunması hedeflenirken, çalışmaların ilçe genelinde periyodik olarak sürdürüleceği bildirildi.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, "Vatandaşlarımızın daha temiz, daha sağlıklı ve huzurlu bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla ilaçlama çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Sakarya Nehri kenarında gerçekleştirdiğimiz uygulamalarla sivrisinek ve haşerelere karşı etkin mücadelemize devam ediyoruz. Daha yaşanabilir bir Osmaneli için çalışmalarımız kararlılıkla sürecek" dedi. - BİLECİK