Osmaneli'nde Sokak Hayvanları İçin Yeni Düzenleme: Çipsiz Köpeklere Cezalar Artıyor - Son Dakika
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Osmaneli'nde Sokak Hayvanları İçin Yeni Düzenleme: Çipsiz Köpeklere Cezalar Artıyor

Osmaneli\'nde Sokak Hayvanları İçin Yeni Düzenleme: Çipsiz Köpeklere Cezalar Artıyor

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, sokak hayvanlarının korunması ve sahipli hayvanların kayıt altına alınmasını amaçlayan yeni yasayı duyurdu. Çip ile kayıt altına alınmayan köpekler için 8 bin 306 TL ceza uygulanacak. Ayrıca köpeklerin bağlı tutulması gerekecek.

20.02.2025 12:00  Güncelleme: 12:07
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Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, sokak hayvanlarının korunması ve sahipli hayvanların kayıt altına alınması amacıyla 5199 sayılı yeni yasanın yürürlüğe girdiğini duyurarak, "Köpeğinizi çip ile kayıt altına aldırmazsanız 8 bin 306 TL para cezası uygulanacak" dedi.

Yeni yasa kapsamında sokak hayvanlarının toplanması yasalaştı ve sahipli hayvanların dijital kimliklendirme (çip) ile kayıt altına alınması zorunlu hale getirildi. Bu çerçevede bir açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, "Köpeğinizi çip ile kayıt altına aldırmazsanız 8 bin 306 TL para cezası uygulanacak. Bağlı tutma kuralında köpeğinizi bağlı tutmadan veya kendi bahçeniz/araziniz dışında serbest bırakırsanız 86 bin 358 TL para cezası ile karşılaşabilirsiniz. Başıboş hayvanların toplanmasında ise, ekipler sahada başıboş gezen köpekleri topluyor. Sahipli olduğu tespit edilen hayvanlar barınağa alınıp çip kontrolü yapılacak. Çipsiz hayvan sahipleri, çipsiz olduğu halde sahipli olduğunu iddia eden kişilere, hem çipsizlik hem de başıboş bırakma nedeniyle para cezası kesilecek. Vatandaşlara mağduriyet yaşamamaları için köpeğinizi mutlaka dijital kimliklendirme ile kayıt altına aldırın. Köpeğinizi bağlı tutun ve kendi bahçeniz, araziniz dışında serbest bırakmayın. Bu yasanın hayvanların güvenliği ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için büyük önem taşıyor. Detaylı bilgi için Bilecik Valiliği Doğa Milli Parklar Müdürlüğü, Osmaneli Belediyesi veya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile iletişime geçilirsiniz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaneli'nde Sokak Hayvanları İçin Yeni Düzenleme: Çipsiz Köpeklere Cezalar Artıyor - Son Dakika

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