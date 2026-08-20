Osmaneli'nde Tarım İlaçları Atıkları İçin Saha Çalışması - Son Dakika
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Osmaneli'nde Tarım İlaçları Atıkları İçin Saha Çalışması

Osmaneli\'nde Tarım İlaçları Atıkları İçin Saha Çalışması
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tarım ilaçları ambalaj atıkları için geri dönüşüm çalışmaları başlatıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, tarım ilaçlarının ambalaj atıkları için saha çalışması başladı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık'ın katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada, tarımsal faaliyetler sırasında kullanılan bitki koruma ürünlerinin ambalajlarının çevreye gelişigüzel bırakılmasının önüne geçilmesi ve atıkların kontrollü şekilde toplanarak geri dönüşüme kazandırılması hedefleniyor. Osmaneli'nde gerçekleştirilen saha çalışması kapsamında projenin uygulanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken, tarımsal üretimin çevreye duyarlı ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

Çetin Ayvalık, "Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği kadar çevremizin ve doğal kaynaklarımızın korunması da büyük önem taşıyor. Bitki koruma ürünlerinin ambalaj atıklarının doğru şekilde toplanması, geri dönüştürülmesi ve bertaraf edilmesiyle hem çevre kirliliğinin önüne geçmeyi hem de üreticilerimizde bu konuda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Projemizin ilimiz genelinde etkin şekilde uygulanması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaneli'nde Tarım İlaçları Atıkları İçin Saha Çalışması - Son Dakika

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