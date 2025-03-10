Osmaneli\'nde Tavuk Çiftliğinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, muhtemel bir facianın da önüne geçilmiş oldu.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bağlı Borcuk Köyü'nde faaliyet gösteren bir tavuk çiftliğinde çıkan yangın sonrası İlçe Kaymakamı Abdüssamed Kılıç olay yerinde incelemelerde bulundu. Yangın, itfaiye ve jandarma ekiplerinin yanı sıra vatandaşların hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındığı anlatan Kaymakam Kılıç, "Yangının daha büyük bir felakete dönüşmeden kontrol altına alınması, ekiplerimizin ve vatandaşlarımızın çabaları sayesinde olmuştur" dedi. - BİLECİK