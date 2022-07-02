Osmaneli'nde tayini çıkan hakim ve savcılara veda yemeği düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaneli'nde tayini çıkan hakim ve savcılara veda yemeği düzenlendi

02.07.2022 11:20
Osmaneli'nde tayini çıkan hakim ve savcılara veda yemeği düzenlendi

Bilecik'in Osmaneli İlçe Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun kararnamesiyle tayini çıkan hakim ve savcılar için veda yemeği düzenlendi.

Bilecik'in Osmaneli İlçe Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun kararnamesiyle tayini çıkan hakim ve savcılar için veda yemeği düzenlendi.

Osmaneli Çerkeşli köyü gölet tesislerinde düzenlenen veda yemeğine Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, Jandarma Komutan vekili Kıdemli Başçavuş Mustafa Toy, Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş katıldı.

Veda yemeğinde konuşan Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli'nde yaklaşık 2 yıldır görev yaptığınız süre zarfında çok güzel ve adaletli günler geçirdik. İlçemize sizler ile birlikte güzel hizmetler yaptığımızı düşünüyorum. Bu süre zarfında sizlerle birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duydum. Tayini çıkan hakim ve savcı arkadaşlarıma teşekkür eder, yeni görev yerlerinde başarılar dilerim" dedi.

Kaymakam Yüksel Ünal ise "Görev süresi boyunca özverili bir şekilde çalışan hakim ve savcı arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Osmaneli de sizlerle adaleti tarafsız olarak sağladığımıza inanıyorum. Yeni görev yerlerinizde başarılar dilerim " dedi.

Konuşmaların ardından tayini çıkan hakim ve savcılara Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin tarafından Osmaneli'nin yöresel ürünlerinden oluşan hediyeler takdim edildi. - BİLECİK

YORUMLAR
500
Tayini çıkan hakim ve savcılar için veda yemeği Tayini çıkan hakim ve savcılar için veda yemeği Tayini çıkan Hakim ve Savcılar için veda yemeği Tayini çıkan Hakim ve Savcılar için veda yemeği
Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaneli'nde tayini çıkan hakim ve savcılara veda yemeği düzenlendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:37 Akaryakıtta indirim! Benzin 2 lira 13 kuruş, LPG 1 lira 71 kuruş düştü
00:34 Ali Koç, oyuncu Ufuk Özkan'a "Hangi takımlısın?" diye sordu, aldığı yanıta verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu
00:26 Ali Koç'tan TFF'nin yeni başkanına övgü dolu sözler: Daha adil bir rekabet olacağını görüyorum
00:07 Ek gösterge ve öğrenci affını da içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
23:57 Kazımcan Karataş Galatasaray'da! Transfer ücreti ise 21 milyon TL
23:31 Cedi Osman ve Ebru Şahin Kuzey Makedonya'da evlendi! Gelinlik sosyal medyayı ikiye böldü
22:48 Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor! Andrea Belotti için görüşmeler başladı
22:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk-İş Başkanı Atalay'a: Gırtlağımızı sıkmasınlar sonra
21:57 Mevlüt Erdinç, Fransa 4. Lig takımı Racing Besançon'a transfer oldu
21:45 Sigara kullananlara kötü haber! 2 TL zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 11:23:48. #1.11#
SON DAKİKA: Osmaneli'nde tayini çıkan hakim ve savcılara veda yemeği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement