Osmaneli\'nde Yeni İçme Suyu Kaynağı Tamamlandı

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, ilçenin içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla, saniyede 50 litre su kapasitesine sahip yeni içme suyu kaynağını tamamladıklarını söyledi.

Osmaneli Belediyesi, ilçenin içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Bu büyük yatırımla birlikte Osmaneli halkı artık daha sağlıklı, kesintisiz ve güvenli içme suyuna kavuşacak. Konu hakkında açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, "Proje kapsamında 3 bin tonluk büyük bir su deposu inşa edildi ve 3 bin 700 metre uzunluğunda yeni içme suyu hattı çekildi. Ayrıca yapılan sondaj çalışmaları başarıyla tamamlandı ve istenilen miktarda temiz içme suyu kaynağına ulaşıldı. Tüm bu gelişmeler, ilçenin uzun vadeli su ihtiyacını karşılayacak güçlü bir altyapının oluşturulduğunu gösteriyor. Şu anda son bağlantı ve test işlemlerinin sürdüğünü belirten belediye yetkilileri, yaklaşık bir ay içinde yeni suyun şehir şebekesine verilecek ve vatandaşların hizmetine sunacağız. Allah'ın izniyle hemşerilerimize daha kaliteli, kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BİLECİK