Osmaneli ve Söğüt’te Gaziler Günü anma programları düzenlendi - Son Dakika
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Osmaneli ve Söğüt’te Gaziler Günü anma programları düzenlendi

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Osmaneli ve Söğüt’te Gaziler Günü anma programları düzenlendi
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Bilecik’in Osmaneli ve Söğüt ilçelerinde Gaziler Günü anma programları düzenlendi.

Bilecik'in Osmaneli ve Söğüt ilçelerinde Gaziler Günü anma programları düzenlendi.

Osmaneli ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Atatürk anıtına çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törene Osmaneli Kaymakamı Tahir Yılmaz, Belediye Başkanı Bekir Torun, Cumhuriyet Savcısı Arif Uluğ, ilçe protokolü, şehit aileleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından Gaziler Günü dolayısıyla saygı duruşunda bulunuldu.

Öte yandan Söğüt ilçesinde de program gerçekleştirildi. Programa Söğüt Kaymakam Vekili ve Bilecik Vali Yardımcısı Betül Büyükkılıç, Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutan Vekili Jandarma Albay Hacı Mehmet Demir, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, gaziler ile şehit ve gazi yakınları katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrencilerin şiirlerini seslendirmesiyle devam etti.

Programın ardından gaziler ve yakınları, Namlı Konağı'nda düzenlenen yemek programında bir araya geldi.

Kaynak: İHA
19 Eylül Gaziler GünüOsmaneliBilecikSöğütYerelSon Dakika

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