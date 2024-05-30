Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi'nin Temelini Attı - Son Dakika
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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi'nin Temelini Attı

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi\'nin Temelini Attı

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, seçim döneminde verdiği sözleri yerine getirmeye başladı ve Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi'nin temelini attı. Kreş, 80 çocuğa eğitim verebilecek kapasitede inşa edildi.

30.05.2024 17:07  Güncelleme: 17:08
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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, seçimden önce verdiği sözleri yerine getirmeye başladı. Başkan Aydın, mazbata almasının 55'inci gününde Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi'nin temelini attı.

Seçim döneminde açıkladığı beyannamede Osmangazi'nin birçok noktasına kreş inşa edecekleri belirten Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, göreve gelmesinin ardından bu vaatlerini yerine getirmek adına çalışmalara başladı. Çocuklara çağdaş ve nitelikli bir eğitim imkanı sunmanın önemine dikkat çeken Başkan Aydın, bu hedef çerçevesinde Hamitler Mahallesi'nde inşaatına başlanan Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi'nin temeli atma töreni gerçekleştirildi. Törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve Hamitler Mahallesi sakinleri katıldı. Bir hayırseverin yardımlarıyla 80 çocuğa eğitim verebilecek kapasitede inşa edilen kreşe, hayırseverin vefat eden kızı Ayça Azak ismi verildi.

"Buraya gelen her çocuk onun ismiyle gelecek kuracak"

Törende konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Çok değerli Azak ailesi biz seçildikten sonra bu projelerle ilgili yanlarına gittiğimizde sağ olsun hiç ikiletmeden her türlü desteği vereceğini ifade etti. Bugün temel atma töreniyle birlikte inşaatın neredeyse yarısı bitmek üzere. Rahmetli kızımız Ayça Azak'ın mekanı cennet olsun. İnşallah ismi burada yaşayacak. Buraya gelen her çocuk onun ismiyle gelecek kuracak. Kendilerine binlerce kez teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Özenle çalışıp halkın hizmetine sunacağız"

Bir sonraki eğitim ve öğretim dönemine yetiştirmek için çabaladıklarını söyleyen vefat eden Ayça Azak'ın babası hayırsever Metin Azak, "Ben Erkan beyin kreş projesini duyunca çok heyecanlandım. Bu projede ne, nasıl yapabilirim konusunu kendisiyle konuşunca ilk projesini beraber yapalım ve bunu en iyi ve en hızlı şekilde eğitim-öğretim dönemine yetiştirelim istedik. Bunun için elimizden geldiği kadar hızlı, titiz ve özenle çalışıp halkın hizmetine sunacağız" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi'nin Temelini Attı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi'nin Temelini Attı - Son Dakika
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