Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi'nde İftar Programı Düzenledi - Son Dakika
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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi'nde İftar Programı Düzenledi

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi\'nde İftar Programı Düzenledi

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Ramazan ayında her gün farklı mahallelerde düzenlediği iftar programları kapsamında Emek Zekai Gümüşdiş mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Aydın, bin kişiyle aynı anda iftar açarak, mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini dinledi.

18.03.2025 13:37  Güncelleme: 13:39
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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Ramazan ayında ilçedeki vatandaşları iftar sofrasında buluşturmaya devam ediyor. Emek Zekai Gümüşdiş mahallesi sakinlerini iftar sofrasında buluşturan Başkan Aydın, bin kişiyle aynı anda orucunu açtı.

Ramazan ayının manevi atmosferini her mahallede yaşatmak için her gün Osmangazi ilçesinin farklı bir mahallesinde vatandaşlarla iftar sofrasında bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Emek Zekai Gümüşdiş, mahallesi sakinleriyle düzenlediği iftar programıyla bir araya geldi. Emek Kapalı Pazar Alanı'nda Osmangazi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, tarafından bin kişilik iftar sofrası kuruldu. Emek Zekai Gümüşdiş, mahallesi sakinlerinin yoğun katılım gösterdiği iftar programında Başkan Aydın, bin kişiyle aynı anda orucunu açtı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği iftar yemeğinde Başkan Aydın yemek kazanlarının başına geçerek yemekleri elleriyle doldurdu. Açılan oruçların ve edilen duaların ardından vatandaşlar Başkan Aydın'a kendilerini iftar sofrasında buluşturduğu için teşekkür ederken bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. İftar yemeğinin ardından mahalle sakinlerinin daveti üzerine kahvehaneye giden Başkan Aydın, burada Emek Zekai Gümüşdiş, mahallesi sakinleriyle çay içerek vatandaşların mahalleleriyle ilgili istek ve taleplerini dinleyerek hemen yerine getirileceğinin sözünü verdi.

Ramazan ayının manevi havasını her gün farklı bir mahallede yaşadıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Osmangazi Belediyesi olarak Osmangazi Meydanı Kent Lokantası, Soğanlı Kültür Merkezi, Demirtaş Kültür Merkezi, Bağlarbaşı Taziye Evi, Eskici Mehmed Dede Aşevi, Somuncu Baba Evi ve Sakarya Kimsesizler Evi'nde kurulan iftar sofralarında Ramazan ayının her günü 2 bin 700 kişiyi iftar sofrasında buluşturuyoruz. Osmangazi Meydanı, Demirtaş Meydanı ve Bağlarbaşı Meydanı'nda kurulan Ramazan Şenliği alanları, ile Ramazan ayının ruhunu Osmangazililere yeniden yaşatıyoruz. Bugünde Emek Zekai Gümüşdiş, mahallesinde düzenlediğimiz iftarda programında bin kişiyle iftar sofrasında bir araya geldik. Osmangazili vatandaşlarımızla iftar sofrasında bir araya gelmek bizleri çok mutlu ediyor. Bu buluşmalarda vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz. Onların istek ve taleplerini dinleyerek yerine getirmek için harekete geçiyoruz" dedi.

Emek Zekai Gümüşdiş mahallesi sakinleri kendilerini bu güzel iftar sofrasında buluşturduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi'nde İftar Programı Düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi'nde İftar Programı Düzenledi - Son Dakika
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