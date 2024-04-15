Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi Kaymakamı Ali Partal'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Yerel

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi Kaymakamı Ali Partal'ı ziyaret etti

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi Kaymakamı Ali Partal\'ı ziyaret etti

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ilk resmi ziyaretini Osmangazi Kaymakamı Ali Partal'a gerçekleştirdi. Aydın, ilçeye değer katacak projeler için tüm kurumlarla istişare içerisinde olacaklarını belirtti.

15.04.2024 15:22  Güncelleme: 15:24
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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ilk resmi ziyaretini Osmangazi Kaymakamı Ali Partal'a gerçekleştirdi.

31 Mart Yerel Seçimlerinde yüzde 46,36 gibi yüksek bir oy oranıyla Osmangazi Belediyesi'nin yeni başkanı olan Erkan Aydın, bir yandan tebrik ziyaretlerini kabul ederken, diğer yandan da ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Osmangazi Kaymakamı Ali Partal'ı makamında ziyaret eden Başkan Aydın, "Başta valimiz ve kaymakamımız olmak üzere, ilçemize değer katacak projeler için ilimizin tüm kurumlarıyla istişare içerisinde olacağız" dedi.

Gerçekleşen ziyarette Osmangazi Kaymakamı Ali Partal da, Başkan Aydın'a hayırlı olsun dileklerini ileterek, görevinde başarılar diledi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi Kaymakamı Ali Partal'ı ziyaret etti - Son Dakika

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