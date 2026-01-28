Osmangazi'de parklar yenileniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Osmangazi'de parklar yenileniyor

Osmangazi\'de parklar yenileniyor
28.01.2026 11:08  Güncelleme: 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi Belediyesi, Dikkaldırım Mahallesi'ndeki Buket Parkı'nı yenileyerek, ilçedeki yıpranmış parkların modern ihtiyaçlara uygun hale getirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. 2026'da 15 parkın daha yenilenmesi planlanıyor.

Osmangazi Belediyesi, ilçe genelinde uzun yıllardır kullanılan ve zamanla yıpranan parkları yenilemek için kapsamlı bir çalışma başlattı. Osmangazi'deki eski parklar, günümüz ihtiyaçları ve modern kent yaşamı doğrultusunda baştan sona yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Yaptığı çalışmalarla ilçeyi yeni parklarla donatan Osmangazi Belediyesi, zamanla yıpranan parkları da elden geçirerek yeşil alan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dikkaldırım Mahallesi'nde 26 yıl önce yapılan ve kullanım nedeniyle eskiyen Buket Parkı için harekete geçen Osmangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını hızla sürdürüyor. Projesi baştan sona güncellenen Buket Parkı'nda 2 dönümlük alan üzerinde çocuk oyun alanı, yürüyüş yolu ve spor aletleri yer alacak. Çalışmalar kapsamında parkın yeşil dokusu da yeniden düzenlenecek.

"2026'da Eskiyen 15 parkı yenileyeceğiz"

Dikkaldırım Mahallesi'nde bulunan Buket Parkı'ndaki yenileme çalışmalarını başlattıklarını ifade eden Osmangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Elif Şakir, "Buket Parkı 20 yılı aşkın süredir burada hizmet veriyor. Parkımız güncelliğini yitirmiş ve yıpranmıştı. Biz de burada bir revizyon çalışması yapmayı planladık ve projeyi tamamen yeniledik. Yeni projemizde çocuk oyun alanı, yürüyüş yolu ve spor aletleri olacak. Parkın içindeki yeşil alanları da tekrar düzenleyeceğiz. 2 dönümlük bir alanda yenilenmiş bir parkımız olacak. Şu anda çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Yeni park yapımlarının yanında eski parklarımızı da yenileyerek güncelliğini korumaya çalışıyoruz. 2026 yılında yeni yapacağımız parkların yanı sıra 15 parkta daha yenileme çalışması yapmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Mahallelerindeki eskiyen parklar yenilenen Osmangazili vatandaşlar ise bu güzel çalışmalar için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmangazi'de parklar yenileniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
DEM Parti’den CHP’ye ziyaret DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti
Nereden nereye Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig’e transfer oldu Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Youri Tielemans’a büyük şok Youri Tielemans'a büyük şok

12:19
’Saç örme’ akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
12:18
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
11:59
ATM’ler için rakamlar güncellendi: İşte banka banka çekim ve yatırma limitleri
ATM'ler için rakamlar güncellendi: İşte banka banka çekim ve yatırma limitleri
11:34
Ülke adım adım karanlığa Kölelik sistemini geri getiriyorlar
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar
11:13
Köfteci Yusuf’a büyük şok 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
11:08
14 suçlu 5 ülkede yakalandı Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 12:57:56. #7.11#
SON DAKİKA: Osmangazi'de parklar yenileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.