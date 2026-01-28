Osmangazi\'de parklar yenileniyor

Osmangazi Belediyesi, ilçe genelinde uzun yıllardır kullanılan ve zamanla yıpranan parkları yenilemek için kapsamlı bir çalışma başlattı. Osmangazi'deki eski parklar, günümüz ihtiyaçları ve modern kent yaşamı doğrultusunda baştan sona yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Yaptığı çalışmalarla ilçeyi yeni parklarla donatan Osmangazi Belediyesi, zamanla yıpranan parkları da elden geçirerek yeşil alan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dikkaldırım Mahallesi'nde 26 yıl önce yapılan ve kullanım nedeniyle eskiyen Buket Parkı için harekete geçen Osmangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını hızla sürdürüyor. Projesi baştan sona güncellenen Buket Parkı'nda 2 dönümlük alan üzerinde çocuk oyun alanı, yürüyüş yolu ve spor aletleri yer alacak. Çalışmalar kapsamında parkın yeşil dokusu da yeniden düzenlenecek.

"2026'da Eskiyen 15 parkı yenileyeceğiz"

Dikkaldırım Mahallesi'nde bulunan Buket Parkı'ndaki yenileme çalışmalarını başlattıklarını ifade eden Osmangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Elif Şakir, "Buket Parkı 20 yılı aşkın süredir burada hizmet veriyor. Parkımız güncelliğini yitirmiş ve yıpranmıştı. Biz de burada bir revizyon çalışması yapmayı planladık ve projeyi tamamen yeniledik. Yeni projemizde çocuk oyun alanı, yürüyüş yolu ve spor aletleri olacak. Parkın içindeki yeşil alanları da tekrar düzenleyeceğiz. 2 dönümlük bir alanda yenilenmiş bir parkımız olacak. Şu anda çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Yeni park yapımlarının yanında eski parklarımızı da yenileyerek güncelliğini korumaya çalışıyoruz. 2026 yılında yeni yapacağımız parkların yanı sıra 15 parkta daha yenileme çalışması yapmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Mahallelerindeki eskiyen parklar yenilenen Osmangazili vatandaşlar ise bu güzel çalışmalar için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti. - BURSA