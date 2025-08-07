Osmangazi Belediyesi Genç Girişimcileri Destekliyor - Son Dakika
Osmangazi Belediyesi Genç Girişimcileri Destekliyor

Osmangazi Belediyesi Genç Girişimcileri Destekliyor
07.08.2025 12:19  Güncelleme: 12:21
Osmangazi Belediyesi, gençlerin girişimcilik becerilerini geliştirmek için iş dünyasının önemli isimlerini gençlerle buluşturarak 'Girişimci Kafası' temalı programlar düzenliyor. İlk söyleşinin konuğu Alida Motor Genel Müdürü Fahri Dönmez, gençlere hayallerinin peşinden koşmalarını ve mücadele etmelerini öğütledi.

Gençleri girişimcilik konusunda desteklemek isteyen Osmangazi Belediyesi, iş dünyasının ilham verici isimlerini gençlerle buluşturuyor. Söyleşinin konuk olan Alida Motor Genel Müdürü Fahri Dönmez, "İçlerinde hissettikleri hedef her ne ise, onun peşini bırakmasınlar. Mücadele ettiklerinde farklı kapılar mutlaka açılacaktır" dedi.

Gençleri her alanda destekleyen ve onları iş hayatına hazırlamak için projeler üreten Osmangazi Belediyesi, girişimci gençleri iş dünyasının başarılı isimleriyle bir araya getirmeyi sürdürüyor. Gençlerin üretkenliğini artırmayı hedefleyen "Girişimci Kafası" temalı program, gençlere yeni ufuklar açıyor. Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Girişimcilik Merkezi'nde gerçekleştirilen ilk söyleşinin konuğu, Alida Motor Genel Müdürü Fahri Dönmez oldu. Sosyolog Mürvet Özçelik Doğan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen programa çok sayıda genç katıldı.

"Hayal kuran gençler, cesaretle yola çıkmalı"

Söyleşide gençlere seslenen Fahri Dönmez, hayal kurmanın ve inançla yola çıkmanın önemine değinerek, "Kendilerine ait hissettikleri ne varsa onun peşinden gitsinler. Bir yolculuğa çıkıyor olabilirler ve bu yolculukta yarın bir iş kurabilirler. Gençlerin hayallerine kulak vermek, onlara alan açmak gerek. Evde büyükler genelde iş odaklı tavsiyelerde bulunur, ama gençlerin başka hayalleri varsa onları da dinlemeliyiz" dedi.

Askeri geçmişiyle ilgili deneyimlerini de paylaşan Dönmez, emekli olduktan sonra girişim yolculuğuna nasıl başladığını anlattı. Yamaç paraşütüne olan ilgisinin, onu motor teknolojileri üzerine çalışmaya yönlendirdiğini belirten Dönmez, şöyle devam etti: "1999'da emekli olduktan sonra 'Geçmiş mesleki bilgilerimi nasıl değerlendirebilirim?' sorusunun peşine düştüm. Yamaç paraşütüyle ilgilenmeye başladım. Uçuş sırasında yaşadığım heyecanla birlikte motor sistemlerini incelemeye başladım. Küçük bir atölyede başladığım çalışmaları projeye dönüştürdüm. Bugün sırt tipi uçuş motorları üretiyoruz ve bu sistemlerin insansız hava araçlarında da kullanıldığını gördük."

"Vazgeçmeyin, mücadele edin"

Gençlere yönelik mesajlar da veren Dönmez, "İçlerinde hissettikleri hedef her ne ise, onun peşini bırakmasınlar. Mücadele ettiklerinde farklı kapılar mutlaka açılacaktır" diyerek konuşmasını tamamladı.

Program sonunda Fahri Dönmez, gençlerin merak ettiği soruları yanıtladı. Söyleşi, gençlerden büyük ilgi gördü. - BURSA

Kaynak: İHA

bursa

