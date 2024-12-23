Osmangazi Belediyesi Metruk Binaları Yıkmaya Devam Ediyor - Son Dakika
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Yerel

Osmangazi Belediyesi Metruk Binaları Yıkmaya Devam Ediyor

Osmangazi Belediyesi Metruk Binaları Yıkmaya Devam Ediyor

Osmangazi Belediyesi, Tuna Mahallesi'ndeki tehlike arz eden metruk bir binayı yıkarak mahalle sakinlerine güven sağladı. Belediye, metruk binaların yıkım çalışmalarını sürdürüyor ve yapıları can güvenliği, sosyal riskler ve estetik açısından değerlendiriyor.

23.12.2024 12:48  Güncelleme: 12:50
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Osmangazi Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden metruk binaları birbiri ardına yıkmaya devam ediyor. Belediye ekipleri son olarak Tuna Mahallesi'nde yer alan metruk binayı yıkarak mahalle sakinlerine rahat nefes aldırdı.

İlçe genelinde metruk binaların yıkılmasıyla ilgili çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, insanların can güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra, sosyal riskler oluşturan ve kent estetiğini bozan metruk binaları tespit ederek yıkımını gerçekleştiriyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri son olarak Tuna Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından şikayetlere konu olan metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. Madde bağımlıları tarafından mesken tutulan binanın yıkılması, mahalle sakinlerine de rahat nefes aldırdı. Yıkım çalışması öncesinde binanın çevresinde güvenlik önlemi alınırken, yıkımın ardından ortaya çıkan molozlar belediye ekipleri tarafından kamyonlara yüklenerek yıkım alanı temizlendi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, metruk binaları yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Başta uyuşturucu olmak üzere, zararlı maddelerin kullanımı ve gizlenmesi gibi amaçlarla da kullanılan bu yapıların yıkımıyla ilgili kararlı bir şekilde hareket ediyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazi Belediyesi Metruk Binaları Yıkmaya Devam Ediyor - Son Dakika

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