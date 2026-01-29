Osmangazi\'de edebiyat ve hayat buluşmaları

Osmangazi Belediyesi'nin kültür ve eğitim faaliyetleri kapsamında hayata geçirdiği "Edebiyat ve Hayat Buluşmaları" kitap okuma atölyesinde, William L. Randall'ın "Bizi 'Biz' Yapan Hikayeler" adlı eseri ele alındı.

Edebiyatseverleri bir araya getiren atölye çalışması, Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi'nde gerçekleştirildi. Doç. Dr. M. Emin İlhan'ın konuşmacı olarak katıldığı programda, kitaptan bölümler okunarak konular üzerine tartışmalar yapıldı. Etkinliğe katılan kitapseverler, edebiyatın günlük yaşamla kesiştiği noktaları keşfetme ve kendi yaşam hikayelerini değerlendirme fırsatı buldu.

Etkinlik kapsamında incelenen "Bizi 'Biz' Yapan Hikayeler" adlı kitap, bireyin kendini bir anlatı üzerinden nasıl inşa ettiğini ele alırken, katılımcılara çok yönlü ve derinlikli bir tartışma ortamı sundu.

"Kitaptan bölümler aktarıp üzerine tartışmalar gerçekleştirdik"

William L. Randall'ın "Bizi 'Biz' Yapan Hikayeler" kitabı üzerine değerlendirmelerde bulunduklarını ifade eden Doç. Dr. M. Emin İlhan, "Edebiyat ile hayatın bir buluşması olması amacıyla bir araya geldik. Kitap, bizi biz yapan hikayelerin 'kendimizi geliştirme' süreci üzerinden nasıl oluştuğunu ele alıyor. Kendimizi inşa ederken hikayeler yoluyla nasıl var olduğumuzu, bireysel olarak ve ortak anlatıların bir parçası halinde nasıl konumlandığımızı sorgulayan zor ama son derece hayati bir eser. Temel olarak şu soruyu soruyor: Bu hayatta nasıl tutunabiliyoruz? Bunun cevabının da hikayeler aracılığıyla verildiğini görüyoruz. Biz de bu doğrultuda kitaptan bölümler aktarıp, metin üzerine tartışmalar gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

Kitap okuma atölyesine katılan Osmangazili kitapseverler ise keyifli ve bilgilendirici çalışmalar düzenlediği için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini sundu. - BURSA