Osmangazi Belediyesi'nden Genç Girişimcilere İlham Veren Söyleşi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Osmangazi Belediyesi'nden Genç Girişimcilere İlham Veren Söyleşi

Osmangazi Belediyesi\'nden Genç Girişimcilere İlham Veren Söyleşi
22.08.2025 13:12  Güncelleme: 13:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi Belediyesi, Enes Hüseyin Ergün'ü gençlerle buluşturarak girişimcilik yolculuğunu ve başarıya giden yolda gereken gayreti vurguladı. 'Girişimci Kafası' temalı program, gençlere yeni bir vizyon kazandırmayı amaçlıyor.

Osmangazi Belediyesi, iş dünyasının ilham verici isimlerini gençlerle buluşturuyor. Söyleşinin konuğu olan Enes Hüseyin Ergün genç girişimcilere tavsiyede bulunarak, "İlk ürünümüz bir torna makinesiydi, şimdi ise 5 eksenli CNC makinesi üzerinde çalışıyoruz. Gayret etmeden olmaz" dedi.

Gençlerin üretkenliğini artırmayı amaçlayan "Girişimci Kafası" temalı program, gençlere yeni bir vizyon kazandırıyor. Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Girişimcilik Merkezi'nde gerçekleştirilen son söyleşinin konuğu, genç yaşta uluslararası başarıya imza atan girişimci mühendis Enes Hüseyin Ergün oldu. Programın moderatörlüğünü ise Makina Mühendisi Melih Karlık üstlendi.

Ergün, girişimcilik serüvenini gençlerle paylaşarak, "2023 yılının eylül ayı itibariyle ticarileştik. Öncesinde Ar-Ge ve prototip sürecimizi kendi imkanlarımızla yürüttük. İlk kampanyamızı kitle fonlama platformunda gerçekleştirdik ve yaklaşık 600 bin dolarlık bir satışla firmamızı kurma imkanı bulduk. O günden bu yana seri üretimimizi oturttuk, tesisimizi kurduk. Bugün 35'in üzerinde ülkeye ihracat yapıyor, 160'tan fazla cihaz satmış bulunuyoruz. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.

"Başarı için gayret ve sabır şart"

Geliştirdikleri teknolojilerle talaşlı imalatı herkes için erişilebilir kılmayı hedeflediklerini belirten Ergün, "Normalde talaşlı imalat için kullanılan makineler yüksek maliyetli, hacimli ve uzmanlık gerektiren cihazlardır. Biz bu engelleri ortadan kaldırarak herkesin satın alabileceği, uzmanlık gerektirmeyen ve güvenli bir şekilde kullanılabilecek makineler geliştiriyoruz. İlk ürünümüz bir torna makinesiydi, şimdi ise 5 eksenli CNC makinesi üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Ergün, girişimcilik yolculuğunun uzun ve sabır gerektiren bir süreç olduğunu vurgulayarak, "Belli bir noktaya ulaşmak için çok gayret etmek gerekiyor. Gayret etmeden olmaz" diye konuştu.

Program sonunda Ergün, gençlerin sorularını yanıtladı. Söyleşi, gençlerden büyük ilgi gördü. - BURSA

Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, Yerel Haberler, Hüseyin Ergün, Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmangazi Belediyesi'nden Genç Girişimcilere İlham Veren Söyleşi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu
12 yaşındaki Zeynep’e ne oldu Acılı baba konuştu 12 yaşındaki Zeynep'e ne oldu? Acılı baba konuştu
Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar
Savaş kıyafetini giydi, Malazgirt Kalesi’ni yeniden fethetti Savaş kıyafetini giydi, Malazgirt Kalesi'ni yeniden fethetti
Norveç’ten İsrail maçı öncesi alkışları toplayan anlamlı hareket Norveç'ten İsrail maçı öncesi alkışları toplayan anlamlı hareket
Bir Samsunspor taraftarı, Yunanistan’ın ortasında Atatürk logolu bayrağı dalgalandırdı Bir Samsunspor taraftarı, Yunanistan'ın ortasında Atatürk logolu bayrağı dalgalandırdı
Polis memuru, kick boks müsabakasında Pakistanlı rakibini ikinci rauntta nakavt ederek şampiyon oldu Polis memuru, kick boks müsabakasında Pakistanlı rakibini ikinci rauntta nakavt ederek şampiyon oldu
Palyaço kıyafeti giyip bıçakla çocukları kovaladı Palyaço kıyafeti giyip bıçakla çocukları kovaladı
16 yaşındaki kız çocuğu, akranını tekme ve yumruklarla dövüp yerlerde sürükledi 16 yaşındaki kız çocuğu, akranını tekme ve yumruklarla dövüp yerlerde sürükledi
Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı o anlar kamerada Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı; o anlar kamerada
İki ay önce ilik nakli olan 3 yaşındaki Selim hayatını kaybetti İki ay önce ilik nakli olan 3 yaşındaki Selim hayatını kaybetti

12:19
Birleşmiş Milletler, Gazze’de kıtlık ilan etti
Birleşmiş Milletler, Gazze'de kıtlık ilan etti
13:23
Suriye yeni banknotlar basıyor Esad’la birlikte 2 sıfır da gidecek
Suriye yeni banknotlar basıyor! Esad'la birlikte 2 sıfır da gidecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 14:06:24. #7.13#
SON DAKİKA: Osmangazi Belediyesi'nden Genç Girişimcilere İlham Veren Söyleşi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.