Osmangazi Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Ücretsiz Ekmek Desteği - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Ücretsiz Ekmek Desteği

Osmangazi Belediyesi\'nden İhtiyaç Sahiplerine Ücretsiz Ekmek Desteği

Osmangazi Belediyesi, 7 ayda 837 bin 208 ekmek dağıtarak ihtiyaç sahiplerine destek oldu. Başkan Erkan Aydın, sosyal belediyecilik anlayışıyla her zaman yurttaşların yanında olduklarını söyledi.

15.11.2024 14:54  Güncelleme: 14:56
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Somuncu Baba Gönül Fırını'nda ihtiyaç sahipleri için her gün 6 bin ekmek üreten Osmangazi Belediyesi, Erkan Aydın'ın başkanlığında geçen 7 aylık sürede toplam 837 bin 208 adet ekmeği ücretsiz olarak dağıtarak, yüzbinlerce vatandaşın yüzünü güldürdü.

Osmangazi Belediyesi, yüksek enflasyon nedeniyle alım gücünün iyice düştüğü şu günlerde, sofraların en temel gıda maddelerinden biri olan ekmeği vatandaşların sofrasına ücretsiz olarak ulaştırıyor. Ulucami'nin yapımı sırasında çalışanlara ekmek dağıtan Somuncu Baba'nın 600 yıllık manevi geleneğini yaşatan Osmangazi Belediyesi, ihtiyaç sahipleri için her gün buharı üzerinde tüten 6 bin ekmek üretiyor. Sabahın ilk ışıklarında pişirilen ekmekler, muhtarlar vasıtasıyla Osmangazi'nin farklı noktalarındaki ihtiyaç sahibi vatandaşların kapısına ücretsiz olarak bırakılıyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın göreve başlamasının ardından, her ay ortalama 1745 haneye ekmek dağıtımı gerçekleşti. Osmangazi'nin 51 mahallesinde yapılan ekmek dağıtımları kapsamında, 7 ayda toplam 837 bin 208 adet ekmek ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı. Ücretsiz ekmek ile yüzleri bir nebze de olsa gülen vatandaşlar, hayır duaları ederek Başkan Aydın'a teşekkürlerini sundu.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Sosyal belediyecilik anlayışıyla her zaman yurttaşlarımızın yanındayız. Belediyemizin tüm imkanlarını halkımızın mutluluğu, huzuru ve refahı için kullanıyoruz. Ülke olarak ekonomik sıkıntılar ile boğuştuğumuz şu günlerde, dağıttığımız ücretsiz ekmekler ile halkımıza bir nebze de olsa destek sağlama gayreti içerisindeyiz. Bütün zorluklara rağmen halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazi Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Ücretsiz Ekmek Desteği - Son Dakika

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