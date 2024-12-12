Osmangazi Belediyesi'nden Kadınlara İletişimin Gücü Söyleşileri - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi'nden Kadınlara İletişimin Gücü Söyleşileri

Osmangazi Belediyesi\'nden Kadınlara İletişimin Gücü Söyleşileri

Osmangazi Belediyesi, 'Kadın Olmak İletişimin Gücü' söyleşileri düzenleyerek kadınların kendilerini tanımaları ve etkili iletişim kurmaları konusunda bilgilendirmede bulundu. Ayrıca 8-12 yaş arası çocuklara yönelik eğitimler de verildi.

12.12.2024 16:28  Güncelleme: 16:31
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Osmangazi Belediyesi, düzenlediği "Kadın Olmak İletişimin Gücü" söyleşileriyle kadınların kendilerinin farkına vararak daha iyi tanımalarını sağladı. Çocuklar için düzenlenen eğitim çalışmalarında ise 8-12 yaş arası çocuklara etkili iletişimin formülü anlatıldı.

Osmangazi Belediyesi tarafından Demirtaş Kültür Merkezi'nde kendin olmanın, iletişimin, dinlemenin ve anne olmanın gücü, başlıklarıyla Aralık ayı boyunca düzenlenen ve düzenlenecek olan 4 ayrı söyleşide kadınlara annelik ve kadınlık deneyimlerini güce çevirebilmeleri yolunda rehberlik edebilecek bazı motivasyon programları sunuluyor. Aralık ayında ikincisi düzenlenen söyleşide kadınlara iletişimin gücü, söyleşi ve çeşitli oyunlarla uygulamalı olarak anlatıldı. Aynı zamanda Demirtaş Kültür Merkezi'nde 8-12 yaş arası çocuklara etkili iletişimin formülünü öğrenebilecekleri eğitimler verildi. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde kadınlara hem annelik hem de kadınlık deneyimlerini güce çevirebilmeleri yolunda rehberlik edebilecek bazı motivasyon programları düzenlenirken çocuklara özel düzenlenen başka bir eğitim programında ise çocuklara duygularıyla iletişimi nasıl kullanabilecekleri, iletişim yöntemleri, doğru iletişim, doğru telaffuz, kızgınlık duygusunu ifade ederken nasıl davranması gerektiğine dair konularda eğitimler verildi.

"Annenin edindiği her fayda etrafına ışık saçıyor"

Kadın olmak başlığında 4 program düzenlediklerini ifade eden Sosyolog Mürüvvet Özçelik Doğan, "Bu programda kadınların hem annelik deneyimleri hem de kadınlık deneyimlerini güce çevirebilmeleri yolunda rehberlik edebilecek bazı motivasyon programlarını onlara sunmak istedik. Bunların içinde kendini keşfetme yolculuğu var, kendini keşfederken bazı enstrümanlar var bunlardan en başta iletişim geliyor. Tüm dünyayla sağlıklı iletişim kursak da ilk iletişim aslında kendimizle, kendimizle olan iletişimin nasıl gerçekleştiğinden ve ya nasıl gerçekleşemediğinden yola çıktık. Bunu dinlemek, anne ve eş olmak, aile, toplum ve iş hayatında var olmak gibi pek çok başlığı 4 programın içine dağıtarak bir program hazırladık. Bir kadın kendini keşfetme yolculuğuna başlarsa, kadınlık deneyimiyle beraber annelik ve eş deneyimini toplum içindeki herhangi bir rolünü kadınlık gücüyle daha da arttırabileceğini düşündük. Kendimizi keşfeder, kendi yolculuğumuzu tayin etme gücüne sahip olursak bizim için daha güzel olacak. Bizim için anne güzel olunca, bu eş, çocuk ve aile içinde güzel olacak. Annenin edindiği her fayda etrafına ışık saçıyor" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazi Belediyesi'nden Kadınlara İletişimin Gücü Söyleşileri - Son Dakika

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