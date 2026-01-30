Osmangazi'de dersane öğrencileri Uludağ kampıyla ödüllendirildi - Son Dakika
Osmangazi'de dersane öğrencileri Uludağ kampıyla ödüllendirildi

Osmangazi\'de dersane öğrencileri Uludağ kampıyla ödüllendirildi
30.01.2026 10:02  Güncelleme: 10:04
Osmangazi Belediyesi, 'Dijiders Dijital Dershane' projesi kapsamında LGS ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik motivasyon kampı düzenledi. Uludağ'da gerçekleştirilen kamp, öğrencilere ders çalışmanın yanı sıra sosyal ve sportif etkinliklerle moral desteği sağladı.

Osmangazi Belediyesi'nin, LGS ve üniversite sınavına girecek öğrencilere eğitim desteği sağlamak amacıyla hayata geçirdiği 'Dijiders Dijital Dershane' projesi, bu yıl da yoğun ilgi görüyor. Proje kapsamında sınavlara hazırlanan öğrenciler, sınav öncesinde moral ve motivasyon kazanmak amacıyla Uludağ'da düzenlenen kampta bir araya geldi.

Osmangazi'de yaşayan her öğrencinin eğitimde eşit imkanlara sahip olması hedefiyle yürütülen Dijiders projesine dahil olan 12. sınıf öğrencileri, Osmangazi Belediyesi'ne ait Uludağ Sarıalan Taş Konak Tesisleri'nde düzenlenen motivasyon kampına gruplar halinde katıldı. Üç gün süren kampta öğrenciler hem ders çalışma imkanı buldu hem de çeşitli sosyal ve sportif etkinliklerle sınav öncesi stres attı. Kamp programı kapsamında öğrenciler doğa yürüyüşleri ve gökyüzü gözlemi yaparak, masa tenisi ve satranç turnuvalarına katıldı.

Bunun yanı sıra sudoku, bilgi yarışması, "Anla Beni" ve tabu gibi etkinliklerle zihinsel becerilerini geliştiren öğrenciler; hulahop, voleybol, halat çekme, şarkı bulmaca, "Ben Kimim" ve vampir köylü gibi oyunlarla keyifli vakit geçirdi. Motivasyon kampında eğlencenin yanı sıra bilinçlendirici faaliyetlere de yer verildi. Öğrencilere verilen afet farkındalık eğitimi ile ihtimal afetlere karşı bilinçlenmeleri sağlandı.

Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği bu kamp sayesinde öğrenciler, üniversite sınavı öncesinde moral depolayarak, unutulmaz bir deneyim yaşadı.

"Dijiders Öğrencilerinden Büyük Başarılar Bekliyoruz"

Geçtiğimiz yıl Dijiders projesiyle oldukça verimli ve başarılı bir dönem geçirdiklerini ifade eden Osmangazi Belediyesi Dijiders Sorumlusu Psikolog Muhammet Timur, "Dijiders projemizin ikinci yılında da çok başarılı sonuçlar elde ettik. LGS'de Türkiye birincisi çıkardık, ilk yüzde birlik dilimde ise 12 öğrencimiz yer aldı. Üniversite sınavında da ilk 6 bin içine 10 öğrencimiz girdi. Dijiders projemiz bu yıl da devam ediyor. Uludağ Sarıalan Taş Konak Tesisleri'nde üniversiteye hazırlanan gençlerimize yönelik moral ve motivasyon kampı düzenliyoruz. Burada öğrencilerimiz hem ders çalışıyor hem de eğleniyor. Ayrıca çeşitli farkındalık eğitimleri de veriyoruz. Kampta gençlerimizle oyunlar oynuyor, doğa yürüyüşleri yapıyor, grup ve bireysel müsabakalar düzenliyoruz. Kamplarımız 2 gece 3 gün sürüyor ve oldukça dolu dolu geçiyor. Bu süreçte öğrencilerimiz mental olarak dinlenme fırsatı buluyor. Bu yıl da Dijiders öğrencilerinden büyük başarılar bekliyoruz" diye konuştu.

"Öğrencileri Afetlere Karşı Bilinçlendirdik"

Osmangazi Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü Eğitmeni Tuğba Arda da, "Uludağ Sarıalan Taş Konak Sosyal Tesisleri'nde kamp yapan üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize 'Afet Farkındalık Eğitimi' verdik. Öğrencileri afetlere karşı bilinçlendirdik. Bu eğitimler sayesinde gençler geleceğe daha sağlam adımlarla yürüyecekler. Eğitimin içeriğinde deprem ve her türlü doğal afet durumunda nasıl davranmaları gerektiği, afet öncesi ve sonrasında doğru davranış şekilleri var. Çocuklarımız bizi can kulağıyla dinledi, öğrencilerimiz bu eğitimden aldıkları bilgilerle ileride diğer gençlerimize bu bilgileri aktaracaklardır" ifadelerini kullandı.

Katıldıkları Uludağ Motivasyon Kampı'nın kendilerine sınav öncesi büyük moral verdiğini söyleyen öğrenciler ise bu güzel organizasyonu düzenleyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

