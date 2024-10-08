Osmangazi Belediyesi'nden Meme Kanseri Farkındalık Eğitimi - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi'nden Meme Kanseri Farkındalık Eğitimi

Osmangazi Belediyesi, 'Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı' etkinlikleri çerçevesinde kadın personeline yönelik seminer düzenledi. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aytaç Sayın, meme kanseri ve erken teşhis hakkında bilgiler vererek farkındalık yarattı. Etkinlik, pembe balonların gökyüzüne bırakılmasıyla sona erdi.

08.10.2024 03:46
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Kadın personel meme kanseri farkındalık eğitimi

Pembe balonlar meme kanserine farkındalık için uçuruldu

BURSA - Osmangazi Belediyesi 'Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı' etkinlikleri kapsamında, kadın personele yönelik 'Meme Kanseri Bilinçlendirme Semineri' düzenledi. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aytaç Sayın, meme kanseri ve erken teşhis konularında kadın personele hayati bilgiler verdi.

Her yıl 1-31 Ekim tarihleri arası 'Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı' olarak kutlanıyor. Osmangazi Belediyesi, meme kanserinde farkındalık oluşturmak, bilgilendirme yapmak ve erken teşhisin önemini vurgulamak adına kadın personele yönelik seminer düzenledi. Osmangazi Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde, Medical Park Bursa Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aytaç Sayın, meme kanseri ile ilgili pek çok bilgiyi katılımcılar ile paylaştı. Meme kanseri olmaktan değil geç kalmaktan korkmak lazım diyen Dr. Sayın, erken yakalanmış meme kanserlerinde kurtulma şansının çok büyük olduğuna vurgu yaptı. Seminerin ardından Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve kadın personeller meme kanserine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için gökyüzüne pembe balonlar bıraktı.

"Farkındalık oluşturmak istiyoruz"

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Bu ay, meme kanseri bilinçlendirme ve farkındalık ayı. Belediyemiz bünyesindeki doktorlarımız ve seminer için gelen Op. Dr. Aytaç Sayın hocamız, meme kanseri konusunda kadın personelimize yönelik bilgilendirmede bulundu. Bu hastalık konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Dünyada önlenebilir kanser türlerinden bir tanesi. Tedavi için erken teşhis çok önem taşıyor. Hem hastalık konusunda hem de tedavi süreçleri noktasında kadın personelimizi bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak adına böyle bir etkinlik yaptık. Projede emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazi Belediyesi'nden Meme Kanseri Farkındalık Eğitimi - Son Dakika

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