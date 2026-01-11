Anne ve bebekler 'Osmangazi95' projesiyle güvende - Son Dakika
Anne ve bebekler 'Osmangazi95' projesiyle güvende

11.01.2026 15:19  Güncelleme: 15:22
Osmangazi Belediyesi, 'Osmangazi95' projesi kapsamında hamile ve 0-12 aylık bebek sahibi ebeveynlere yönelik erken çocukluk destek programı sunuyor. Proje, anne-bebek bağını güçlendirmeyi ve çocuk gelişimini desteklemeyi hedefliyor.

Osmangazi Belediyesi, bebek gelişimini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği "Osmangazi95" projesiyle Osmangazi'deki hamile ve 0-12 aylık bebek sahibi ebeveynlere yönelik geliştirilmiş bir erken çocukluk destek programını uygulayarak anne ve anne adaylarına rehberlik etmeye devam ediyor.

Bebeğin gelişimini desteklemek, onunla kurulan iletişimi güçlendirmek, oyunla öğrenmeyi teşvik etmek ve anne-bebek bağını güçlendirmek için başlatılan "Osmangazi95" projesi hız kesmeden devam ediyor. Osmangazi Belediyesi, çocuk sahibi olma heyecanı yaşayan anne ve anne adaylarına gebeliğin yedinci ayından, bebek doğup 1 yaşına gelene kadar gerçekleştirdiği ev ziyaretleriyle her türlü desteği sağlıyor. Osmangazi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler proje kapsamında gerçekleştirdiği ev ziyaretlerinde ebeveynlere, bebekleriyle nasıl daha fazla konuşabilecekleri, oyun oynayabilecekleri ve gelişimlerini nasıl takip edebilecekleri konularında rehberlik de sunuyor. Ayrıca yapılan ev ziyaretlerinde anne ve anne adaylarına gebe beslenme paketi hediye ediliyor.

Proje kapsamında Osmangazi'de yaşayan anne ve anne adaylarını ziyaret ettiklerini belirten Osmangazi95 Projesi Ev Ziyaretçisi Seda Nur Şahin, "Osmangazi95 projesi kapsamında 0-12 aylık bebek sahibi ebeveynlere yönelik ücretsiz erkek çocukluk destek programı hizmeti vermekteyiz. Bu program bebeklerin gelişimini desteklerken iletişimini güçlendiriyor. Ebeveynlere oyunla öğrenme fırsatı sunarken anne ve bek bağını güçlendiriyoruz. Annelere bebekleriyle konuşma, oyun oynama, gelişimini takip etme, anne sütü, sağlıklı beslenme ve bebek bakımıyla ilgili konularda rehberlik hizmeti veriyoruz. Ayrıca annelere psikososyal destek sağlıyoruz. Ziyarete gittiğimiz evlerde anne ve adaylarına gebe beslenme paketi desteği veriyoruz" şeklinde konuştu.

Osmangazi Belediyesi'nin hayata geçirdiği "Osmangazi95" projesini çok yerinde bulduklarını ifade eden anne ve anne adayları, "Bu proje sayesinde hamilelik dönemimizde ve anne olduktan sonra çocuğumuzun daha sağlıklı olması için güzel bilgiler öğreniyoruz. Çok faydalı bir proje bu projeyi hayata geçirerek destekleyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Bilimsel temelli bir erken çocuk destek programı olan projeye ilişkin vatandaşlar 444 16 01 numarası üzerinden bilgi alabiliyor. - BURSA

Kaynak: İHA

