Osmangazi Belediyesi'nden kardeşlik sofrası
Osmangazi Belediyesi'nden kardeşlik sofrası

Osmangazi Belediyesi\'nden kardeşlik sofrası
20.02.2026 14:07  Güncelleme: 14:08
Osmangazi Belediyesi, Ramazan ayının ilk gününde geleneksel iftar sofraları kurarak vatandaşları bir araya getirdi. Bu organizasyon, sosyal dayanışma ve birlik duygularını pekiştirmeyi amaçlıyor.

Osmangazi Belediyesi, paylaşmanın ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği mübarek Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği iftar sofralarıyla vatandaşları bir araya getirmeye başladı. Ramazan ayının ilk gününde kurulan sofralarda, farklı yaş ve kesimlerden vatandaşlar aynı masa etrafında buluşarak birlik ile beraberlik duygularını hep birlikte yaşadı.

Osmangazi Kent Lokantası, Soğanlı Kültür Merkezi ile Somuncu Baba Evi ve Fırını, Ramazan'ın ilk iftarında vatandaşlara kapılarını açtı. İlk günden yoğun ilgi gören iftar programında; aileler, yaşlılar, gençler ve ihtiyaç sahipleri aynı sofrada buluşarak oruçlarını birlikte açtı. Ramazan'ın manevi atmosferinde gerçekleşen bu anlamlı buluşma, gönül bağlarının güçlenmesine vesile olurken paylaşmanın ve birlikte olmanın sıcaklığıyla gönüllerde iz bıraktı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür eden iftar programına katılan vatandaşlar, Ramazan ayının manevi atmosferinde aynı sofrada buluşmaktan duydukları memnuniyeti vurguladı.

Sosyal dayanışmanın en güzel örnekleri sergilenecek

Osmangazi Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca her gün bu üç noktada sürdürülecek iftar organizasyonları, yalnızca bir yemek ikramı olmanın ötesine geçerek, toplumsal dayanışmanın ve kardeşlik duygularının pekiştiği birer gönül sofrası olmayı hedefliyor. Kurulan iftar sofraları sayesinde vatandaşlar, Ramazan'ın bereketini ve manevi huzurunu hep birlikte paylaşma imkanı buluyor.

Ramazan'ın manevi atmosferini ilçenin dört bir yanına taşıyan Osmangazi Belediyesi, kurduğu iftar sofralarıyla paylaşmanın bereketini büyütmeye ve gönüllere dokunmaya devam edecek. Bu kapsamda Ramazan ayı boyunca her gün yaklaşık 3 bin 500 vatandaşa iftar ikram edilerek, sosyal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri sergilenecek. - BURSA

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Osmangazi Belediyesi'nden kardeşlik sofrası - Son Dakika

SON DAKİKA: Osmangazi Belediyesi'nden kardeşlik sofrası - Son Dakika
