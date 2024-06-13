Osmangazi Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda Yüzme Kursları Başlıyor

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Osmangazi Belediyesi'nin çocukların yaz tatilinde sporla tanışmalarını ve kendilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla düzenlediği Yaz Spor Okulları bünyesinde açılan yüzme kurslarına katılacak olan çocuklar hem eğlenecek hem de yüzmeyi öğrenecek. İlk dönemi 25 Haziran Salı günü başlayacak olan yüzme kurslarına kayıtlar devam ediyor.

Osmangazi Belediyesi tarafından çocukların tatillerini en iyi biçimde değerlendirmelerini sağlamak amacıyla açılan Yaz Spor Okulları bünyesinde düzenlenecek yüzme kursu eğitimleri ile bu yaz binlerce çocuk yüzme öğrenecek. 6-14 yaş arasında çocuklara yönelik düzenlenecek olan yüzme kursları, Osmangazi Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Karaman, Fatih, Soğanlı ve Demirtaş yüzme havuzlarında gerçekleştirilecek. Profesyonel antrenörler eşliğinde verilen yüzme kursları, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 10.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Toplam 5 dönem olarak gerçekleştirilen yüzme kurslarının her dönemi 10 gün sürecek. İlk dönemin 25 Haziran Salı günü başlayacağı yüzme kursları, 30 Ağustos Cuma günü sora erecek. Kurslara katılan çocuklar, yaş ve yüzme bilme derecelerine göre gruplara ayrılacak. Eğitim sonunda kursu başarıyla tamamlayan küçük yüzücülere sertifika verilecek. Çocuklarını yüzme kurslarına kayıt yaptırmak isteyen veliler, Karaman Yüzme Havuzu için 245 25 79, Fatih Yüzme Havuzu için 254 25 79, Soğanlı Yüzme Havuzu için 232 25 76 ve Demirtaş Yüzme Havuzu için 262 25 76 numaralı iletişim hattını arayarak bilgi alabilecek.

Spor alışkanlığı kazanmalarını sağlamak adına çocuklarını yüzme kurslarına göndermeleri hususunda ailelere çağrı yapan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin sportif faaliyetlere katılarak fiziksel performanslarını arttırmak, çeşitli spor dallarında eğitim almalarını sağlamak ve yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmak amacıyla yüzme kurslarımızı düzenleniyoruz" dedi. - BURSA