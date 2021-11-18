Osmangazi çiçek açtı - Son Dakika

Osmangazi Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da sonbahar ve kış aylarında şehri daha da güzelleştirmek adına ilçenin çeşitli noktalarına çiçek ekmeye başladı. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde 220 bin çiçek toprakla buluşacak.

Osmangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, havaların soğumasıyla birlikte kış çiçeklerinin ekimine ağırlık verdi. Yürütülen ekim çalışmaları kapsamında 220 bin adet hercai menekşe, lale soğanı, çuha, sıklamen, sümbül soğanı ve nergis soğanı toprakla buluşacak. Sıfırın altında 40 dereceye kadar dayanıklılığı olan turuncu, pembe, mor, kırmızı, sarı, beyaz ve benzeri çeşitli renklerde ekimi yapılan lale soğanları, kış aylarında kar altında kaldıktan sonra nisan ve mayıs aylarında çiçek açmaya başlayacak. Soğukta çimlenmesi kolay olan kışlık menekşeler ise şubat ayında çiçek açacak. Ekilen çiçekler, rengarenk görüntüleri ile Osmangazi'yi cennet bahçesine çevirdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kış aylarında da Osmangazi'nin görselliğini güzelleştirmek istediklerini belirterek, "Kış dönemi için ilçemizin çeşitli noktalarına 165 bin menekşe ve 50 bin lale soğanının yanı sıra sümbül, çuha ve sıklamen gibi birbirinden güzel çiçekleri toprakla buluşturuyoruz. Bu çiçeklerin açmasıyla birlikte ilkbaharda ilçemiz görsel bir güzellik kazanacak. Osmangazi'nin daha yeşil, daha güzel ve daha sağlıklı olması için mevcut yeşil alanların bakımı ve yeni yeşil alanlar oluşturmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - BURSA