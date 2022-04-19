Osmangazi'de 2 metruk bina yıkıldı - Son Dakika
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Osmangazi'de 2 metruk bina yıkıldı

19.04.2022 15:10
Osmangazi'de 2 metruk bina yıkıldı

Osmangazi Belediyesi, Selamet Mahallesi'nde güvenlik açısından tehlike oluşturan ve madde bağımlılarının mesken tuttuğu 2 metruk binayı yıktı.

Osmangazi Belediyesi, Selamet Mahallesi'nde güvenlik açısından tehlike oluşturan ve madde bağımlılarının mesken tuttuğu 2 metruk binayı yıktı.

Osmangazi Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan, emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan metruk binaların yıkımını sürdürüyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, halkın can ile mal güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra madde bağımlılarının mesken tutması nedeniyle yoğun şikayetlere konu olan Selamet Mahallesi 4. Hürriyet Sokak üzerinde yer alan 2 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. Binanın yıkılması, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Rahat bir nefes aldıklarını ifade eden mahalle sakinleri, Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, terk edilmiş halde olan, halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden, madde bağımlılarının meskenine dönüşen metruk binaları yıkmaya devam edeceklerini söyledi. - BURSA

Osmangazi'de 2 metruk bina yıkıldı
Osmangazi'de 2 metruk bina yıkıldı

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Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Osmangazi'de 2 metruk bina yıkıldı - Son Dakika


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