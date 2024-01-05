 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Osmangazi'de 2023 yılında binlerce çift evlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Osmangazi'de 2023 yılında binlerce çift evlendi

Osmangazi Belediyesi Merinos Nikah Dairesi'nde 2023 yılında 6 bin 800 çift, evlenerek mutluluğa adım attı. Hem Türk hem de yabancı uyruklu çiftlerin tercih ettiği nikah dairesinde, 384 çiftin hem gelin hem de damadın yabancı olduğu, 67 çiftin damadın yabancı, gelinlerin Türk olduğu ve 234 çiftin gelinlerin yabancı, erkeklerin Türk olduğu evlilikler gerçekleşti.

Osmangazi\'de 2023 yılında binlerce çift evlendi
05.01.2024 - 12:34,
Abone Ol

Osmangazi'de 2023 yılında 6 bin 800 çift, mutluluğa 'Evet' diyerek hayatlarını birleştirdi.

Türk gelin ve damatların yanı sıra yabancı uyruklu çiftlerin de evlenmek için tercih ettiği adres Osmangazi Belediyesi Merinos Nikah Dairesi oldu. Yıl içerisinde hem gelin hem damadın yabancı olduğu 384 çiftin yanı sıra damatların yabancı, gelinlerin Türk olduğu 67 çift ile gelinlerin yabancı, erkeklerin Türk olduğu 234 çift, evlendi. - BURSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Merinos, Yerel Haberler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmangazi'de 2023 yılında binlerce çift evlendi - Son Dakika


12:17
Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48
Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46
Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40
Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:25
Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:05
ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi
11:00
CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59
Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın

Son Dakika
12:17 Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48 Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46 Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40 Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:25 Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:05 ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi
11:00 CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59 Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın
10:53 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL 29,84 seviyelerinde işlem görüyor
10:41 Gram altın 1.960 liradan satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 12:57:29. #1.11#
SON DAKİKA: Osmangazi'de 2023 yılında binlerce çift evlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement