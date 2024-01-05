Osmangazi\'de 2023 yılında binlerce çift evlendi

Osmangazi'de 2023 yılında 6 bin 800 çift, mutluluğa 'Evet' diyerek hayatlarını birleştirdi.

Türk gelin ve damatların yanı sıra yabancı uyruklu çiftlerin de evlenmek için tercih ettiği adres Osmangazi Belediyesi Merinos Nikah Dairesi oldu. Yıl içerisinde hem gelin hem damadın yabancı olduğu 384 çiftin yanı sıra damatların yabancı, gelinlerin Türk olduğu 67 çift ile gelinlerin yabancı, erkeklerin Türk olduğu 234 çift, evlendi. - BURSA