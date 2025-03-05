Osmangazi'de Birlik ve Beraberlik İçin Geleneksel İftar Yemeği - Son Dakika
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Osmangazi'de Birlik ve Beraberlik İçin Geleneksel İftar Yemeği

Osmangazi\'de Birlik ve Beraberlik İçin Geleneksel İftar Yemeği

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, DAĞDER'in düzenlediği geleneksel iftar yemeğine katıldı. Etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verildi, dualar edildi.

05.03.2025 16:01  Güncelleme: 16:03
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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Orhaneli-Keles-Büyükorhan- Harmancık ve Osmangazi'ye Bağlı Dağ Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin (DAĞDER) düzenlediği iftar yemeğine katıldı. Düzenlenen geleneksel iftar yemeğinde, edilen dualar ve okunan ilahiler eşliğinde oruçlar açıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, geniş katılımla gerçekleşen iftar yemeği öncesinde masaları gezerek vatandaşlarla sohbet etti. İftara katılanlar da Başkan Aydın'a yoğun ilgi gösterdi. İftar saatinin gelmesiyle birlikte oruçlar açıldı, dualar edildi. Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun yaşandığı iftar yemeğinde olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Aydın, "İftarımızı DAĞDER'li, dostlarım, yol arkadaşlarım, hemşehrilerim ile birlikte gerçekleştirdik. Birlik ve beraberlik içinde oruçlarımızın açılmasının huzurunu yaşadık. En kötü günlerimizin böyle birlik ve beraberlik içinde olmasını diliyorum. Bizleri bir araya getiren DAĞDER Genel Başkanı İsmail Aydoğdu'ya teşekkür ediyorum. Birlikte nice iftarlara, Ramazanlara ve bayramlara erişmeyi diliyorum" ifadelerini kullandı.

DAĞDER Başkanı İsmail Aydoğdu da yaptığı konuşmada, "İftar programımıza çok sayıda katılım olmasından dolayı çok mutlu oldum. Ramazan ayının manevi ikliminde bir arada olmanın güzelliğini yaşadık. Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin" dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, iftar yemeğinin ardından CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz ile birlikte Somuncu Baba Evi ve Fırını'nı ziyaret etti. Başkan Aydın, Osmangazi Belediyesi tarafından restore edilen Somuncu Baba Evi ve Fırını'nın tarih ve turizm açısından nasıl daha ulaşılabilir hale gelebileceği konusunda değerlendirmede bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazi'de Birlik ve Beraberlik İçin Geleneksel İftar Yemeği - Son Dakika

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