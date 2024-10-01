Osmangazi'de 'Köyümüzde Şenlik Var' Etkinliği Coşkuyla Devam Ediyor - Son Dakika
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Osmangazi'de 'Köyümüzde Şenlik Var' Etkinliği Coşkuyla Devam Ediyor

Osmangazi\'de \'Köyümüzde Şenlik Var\' Etkinliği Coşkuyla Devam Ediyor

Osmangazi Belediyesi, köylerdeki eski panayırları yaşatmak adına düzenlediği 'Köyümüzde Şenlik Var' etkinliklerinde, Dobruca Mahallesi'nde 18. şenlik gerçekleştirildi. Her yaştan katılımcılar festival havasında eğlendi.

01.10.2024 15:15  Güncelleme: 15:19
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Osmangazi Belediyesi'nin köylerdeki eski panayırları yaşatmak adına düzenlediği 'Köyümüzde Şenlik Var' etkinlikleri devam ediyor. Düzenlenen şenliklerde yaşlısından gencine kadar tüm vatandaşlar gönüllerince eğleniyor.

Osmangazi Belediyesi tarafından ilçeye bağlı 32 dağ ve ova köyünde düzenlenmek adına hayata geçirilen 'Köyümüzde Şenlik Var' etkinliklerinin 18'incisi Dobruca Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Eskiden köylerde gerçekleştirilen ve köylülerin büyük bir ilgiyle takip ettiği köy panayırı geleneğinin yaşatıldığı etkinlikler, festival havasında geçti. Erkeğinden kadınına, yaşlısından gencine kadar yoğun katılımın sağlandığı şenlikte, herkes doyasıya eğlendi. Mahalle meydanında kurulan oyun parkurlarında çocuklar doyasıya eğlenirken, yetişkinler de Osmangazi Türk Sanat Müziği Topluluğu'nun söylediği birinden hareketli şarkılar ile coşku dolu bir gün geçirdi.

'Köyümüzde Şenlik Var' etkinlikleri kapsamında düzenlenen yemek yarışması ve tavla turnuvasında dereceye girenler ise çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Düzenlenen şenliğe Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Dobruca sakinleri, mahallelerinde böyle bir etkinlik düzenleyerek, keyifli vakit geçirmelerine imkan sağladığı için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazi'de 'Köyümüzde Şenlik Var' Etkinliği Coşkuyla Devam Ediyor - Son Dakika

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